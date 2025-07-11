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В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1 - РИА Новости, 11.07.2025

В Пензе восстановили электроснабжение после пожара на ТЭЦ-1

Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:29:00+03:00

2025-07-11T07:29:00+03:00

2025-07-11T07:29:00+03:00

происшествия

жкх

пенза

олег мельниченко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САРАТОВ, 11 июл - РИА Новости. Энергоснабжение и водоснабжение в Пензе восстановлено после возгорания трансформатора на ТЭЦ-1, сообщил глава города Олег Денисов. Ранее в филиале "Т Плюс" сообщили, что в четверг около 18.00 мск поврежден и загорелся трансформатор на пензенской ТЭЦ-1, из-за чего нарушены электроснабжение и подача горячей воды. По данным главка МЧС, площадь пожара составила 100 квадратных метров, предварительно, никто не пострадал. Губернатор региона Олег Мельниченко заявил, что запускается резервная система электроснабжения, а отключение света носит временный характер. Позднее в главке МЧС сообщили, что пожар ликвидирован. В мэрии отметили, что энергоснабжение основной части потребителей восстановлено. По словам главы региона, небольшое задымление после пожара может сохраняться еще в течение суток. "Ресурсоснабжающие предприятия отчитались, что по состоянию на 5.00 мск электроснабжение восстановлено, потребители обеспечены водой", - написал Денисов в Telegram-канале. Он отметил, что в случае вопросов по подаче электричества и водоснабжения, жителям следует обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу города, в тепловую справочную службу или в свою управляющую компанию. Пензенская теплоэлектроцентраль ТЭЦ-1 снабжает Пензу электро- и теплоэнергией. Ее установленная мощность составляет 310 мегаватт, тепловая мощность - 805 гигакалорий в час.

https://ria.ru/20250225/dveri-2001570049.html

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происшествия, жкх, пенза, олег мельниченко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), т плюс