https://ria.ru/20250711/pentagon-2028473817.html

Пентагон на фоне конкуренции с Россией приказал увеличить производство БПЛА

Пентагон на фоне конкуренции с Россией приказал увеличить производство БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025

Пентагон на фоне конкуренции с Россией приказал увеличить производство БПЛА

Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне конкуренции с Россией приказал приложить все усилия по увеличению производства беспилотников и разработке технологий в США,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:10:00+03:00

2025-07-11T03:10:00+03:00

2025-07-11T03:10:00+03:00

технологии

россия

сша

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джо байден

дональд трамп

пит хегсет

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет на фоне конкуренции с Россией приказал приложить все усилия по увеличению производства беспилотников и разработке технологий в США, следует из документов в распоряжении РИА Новости. "Беспилотники - крупнейшее новшество на поле боя за последнее поколение, на их долю приходится большинство потерь на Украине в этом году. Наши противники в совокупности производят миллионы дешевых беспилотников каждый год. Хотя мировое производство военных беспилотников резко возросло за последние три года, предыдущая администрация (Джо Байдена - ред.) прибегла к бюрократическим проволочкам. Американские подразделения не оснащены летальными малыми беспилотниками, необходимыми для современного поля боя", - говорится в меморандуме Хегсета от 10 июля, адресованном высшему руководству министерства обороны США. Глава Пентагона призывает своих коллег не только привести в исполнение указ президента США Дональда Трампа от 6 июня о поддержке индустрии БПЛА в стране, но и "превзойти все ожидания". "Я отменяю ограничительную политику, которая препятствовала производству и ограничивала доступ к этим жизненно важным технологиям, раскрывая совокупный потенциал американского производства и изобретательности бойцов. Я делегирую полномочия по закупке и эксплуатации беспилотников от бюрократии нашим бойцам", - распорядился Хегсет в меморандуме. Ранее министр армии США Дэниел Дрисколл признал, что Вашингтон вынужден пересмотреть расходы на военную технику, в том числе из-за того, что Россия может производить миллион дронов за 12 месяцев. Министр указал, что США не могут себе позволить приобретение единицы техники за несколько миллионов долларов, которую может уничтожить "дрон за 800 долларов". В апреле президент России Владимир Путин заявлял, что в ВС РФ поставлено более полутора миллионов беспилотников разных типов.

https://ria.ru/20250709/doklad-2028053022.html

https://ria.ru/20250707/ssha-2027608033.html

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технологии, россия, сша, украина, джо байден, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша