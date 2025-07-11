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Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК - РИА Новости, 11.07.2025
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21:44 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028689523.html
Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК
Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК - РИА Новости, 11.07.2025
Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК
Обеспечение комплексного освоения Арктической зоны России - это ключевое, исторически сложившееся предназначение проекта Трансарктического транспортного... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:44:00+03:00
2025-07-11T21:44:00+03:00
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дудинка
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Обеспечение комплексного освоения Арктической зоны России - это ключевое, исторически сложившееся предназначение проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. На совещании, проведенном Патрушевым в Дудинке, обсуждались вопросы развития морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей в целях увеличения объёмов грузоперевозок по ТТК и обеспечения северного завоза. "В условиях растущей геополитической напряжённости, противостояния со странами коллективного Запада особое значение для России приобретает обеспечение свободного выхода в Мировой океан. Для этого необходимо укрепление транспортного каркаса страны и формирование бесшовной транспортной системы за счёт обеспечения взаимосвязанного и бесперебойного функционирования морского, железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного видов транспорта", - сказал Патрушев. Важно развивать транспортные коридоры, обеспечивающие безопасное судоходство и гарантированный доступ к странам, с которыми у России активно развиваются торговые связи, отметил он. "Одним из таких коридоров должен стать Трансарктический транспортный коридор. Дружественные России страны проявляют значительный интерес к развитию перевозок по этому арктическому маршруту. Так, Китай активно инвестирует в развитие арктических перевозок. Индия рассматривает возможность сопряжения морского коридора Владивосток-Ченнаи с проектом по организации международного контейнерного транзита через Северный морской путь, являющегося частью Трансарктического коридора", - добавил помощник президента. Развитие этого транспортного маршрута должно стать сквозным проектом, обеспечивающим комплексное освоение Арктической зоны России и связанность арктических территорий, пояснил Патрушев. "Это его ключевое, исторически сложившееся предназначение", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250711/arktika-2028544079.html
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россия, дудинка, диксон, николай патрушев, в мире
Россия, Дудинка, Диксон, Николай Патрушев, В мире
Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК

Патрушев: важно обеспечить комплексное освоение Арктической зоны России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Обеспечение комплексного освоения Арктической зоны России - это ключевое, исторически сложившееся предназначение проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
На совещании, проведенном Патрушевым в Дудинке, обсуждались вопросы развития морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей в целях увеличения объёмов грузоперевозок по ТТК и обеспечения северного завоза.
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"В условиях растущей геополитической напряжённости, противостояния со странами коллективного Запада особое значение для России приобретает обеспечение свободного выхода в Мировой океан. Для этого необходимо укрепление транспортного каркаса страны и формирование бесшовной транспортной системы за счёт обеспечения взаимосвязанного и бесперебойного функционирования морского, железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного видов транспорта", - сказал Патрушев.
Важно развивать транспортные коридоры, обеспечивающие безопасное судоходство и гарантированный доступ к странам, с которыми у России активно развиваются торговые связи, отметил он.
"Одним из таких коридоров должен стать Трансарктический транспортный коридор. Дружественные России страны проявляют значительный интерес к развитию перевозок по этому арктическому маршруту. Так, Китай активно инвестирует в развитие арктических перевозок. Индия рассматривает возможность сопряжения морского коридора Владивосток-Ченнаи с проектом по организации международного контейнерного транзита через Северный морской путь, являющегося частью Трансарктического коридора", - добавил помощник президента.
Развитие этого транспортного маршрута должно стать сквозным проектом, обеспечивающим комплексное освоение Арктической зоны России и связанность арктических территорий, пояснил Патрушев. "Это его ключевое, исторически сложившееся предназначение", - подчеркнул он.
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