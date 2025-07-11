Патрушев назвал ключевое предназначение проекта ТТК
Патрушев: важно обеспечить комплексное освоение Арктической зоны России
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Обеспечение комплексного освоения Арктической зоны России - это ключевое, исторически сложившееся предназначение проекта Трансарктического транспортного коридора (ТТК), заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
На совещании, проведенном Патрушевым в Дудинке, обсуждались вопросы развития морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей в целях увеличения объёмов грузоперевозок по ТТК и обеспечения северного завоза.
"В условиях растущей геополитической напряжённости, противостояния со странами коллективного Запада особое значение для России приобретает обеспечение свободного выхода в Мировой океан. Для этого необходимо укрепление транспортного каркаса страны и формирование бесшовной транспортной системы за счёт обеспечения взаимосвязанного и бесперебойного функционирования морского, железнодорожного, автомобильного и внутреннего водного видов транспорта", - сказал Патрушев.
Важно развивать транспортные коридоры, обеспечивающие безопасное судоходство и гарантированный доступ к странам, с которыми у России активно развиваются торговые связи, отметил он.
"Одним из таких коридоров должен стать Трансарктический транспортный коридор. Дружественные России страны проявляют значительный интерес к развитию перевозок по этому арктическому маршруту. Так, Китай активно инвестирует в развитие арктических перевозок. Индия рассматривает возможность сопряжения морского коридора Владивосток-Ченнаи с проектом по организации международного контейнерного транзита через Северный морской путь, являющегося частью Трансарктического коридора", - добавил помощник президента.
Развитие этого транспортного маршрута должно стать сквозным проектом, обеспечивающим комплексное освоение Арктической зоны России и связанность арктических территорий, пояснил Патрушев. "Это его ключевое, исторически сложившееся предназначение", - подчеркнул он.