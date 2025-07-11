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Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей - РИА Новости, 11.07.2025
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21:24 11.07.2025 (обновлено: 21:25 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/patrushev-2028687045.html
Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей
Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей - РИА Новости, 11.07.2025
Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка - основного водного транспортного РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:24:00+03:00
2025-07-11T21:25:00+03:00
дудинка
россия
красноярский край
николай патрушев
норильский никель
общество
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка - основного водного транспортного узла в Красноярском крае, обеспечивающего сопряжение морского и речного транспорта. Для развития Арктической зоны РФ, использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счёт создания мультимодальных транспортно-логистических хабов, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей. "Одним из таких хабов, обеспечивающих сопряжение морского и речного транспорта, является порт Дудинка. Этот уникальный порт, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера, является основным региональным транспортным узлом, принимающим как морские, так и речные суда, и обеспечивающим северный завоз на притоки Енисея", - сказал Патрушев. Грузооборот порта составляет около 4 миллионов тонн в год, из них большая часть приходится на долю филиала компании "Норильский никель", добавил он. "Развитие порта напрямую зависит от увеличения добычи нефтегазового и горно-металлургического кластеров региона, необходимости вывоза их продукции, а также от необходимости их снабжения всем необходимым для производственной деятельности. В связи с этим важно обеспечить развитие портовой инфраструктуры, реконструкцию причального фронта, закупку портовой техники", - отметил Патрушев.
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дудинка, россия, красноярский край, николай патрушев, норильский никель, общество
Дудинка, Россия, Красноярский край, Николай Патрушев, Норильский никель, Общество
Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей

Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка в Красноярском крае важной задачей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка - основного водного транспортного узла в Красноярском крае, обеспечивающего сопряжение морского и речного транспорта.
Для развития Арктической зоны РФ, использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счёт создания мультимодальных транспортно-логистических хабов, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей.
"Одним из таких хабов, обеспечивающих сопряжение морского и речного транспорта, является порт Дудинка. Этот уникальный порт, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера, является основным региональным транспортным узлом, принимающим как морские, так и речные суда, и обеспечивающим северный завоз на притоки Енисея", - сказал Патрушев.
Грузооборот порта составляет около 4 миллионов тонн в год, из них большая часть приходится на долю филиала компании "Норильский никель", добавил он.
"Развитие порта напрямую зависит от увеличения добычи нефтегазового и горно-металлургического кластеров региона, необходимости вывоза их продукции, а также от необходимости их снабжения всем необходимым для производственной деятельности. В связи с этим важно обеспечить развитие портовой инфраструктуры, реконструкцию причального фронта, закупку портовой техники", - отметил Патрушев.
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ДудинкаРоссияКрасноярский крайНиколай ПатрушевНорильский никельОбщество
 
 
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