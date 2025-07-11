https://ria.ru/20250711/patrushev-2028687045.html

Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей

Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей - РИА Новости, 11.07.2025

Патрушев назвал модернизацию порта Дудинка важной задачей

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка - основного водного транспортного РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:24:00+03:00

2025-07-11T21:24:00+03:00

2025-07-11T21:25:00+03:00

дудинка

россия

красноярский край

николай патрушев

норильский никель

общество

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ДУДИНКА (Красноярский край), 11 июл - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев назвал важной задачей модернизацию порта Дудинка - основного водного транспортного узла в Красноярском крае, обеспечивающего сопряжение морского и речного транспорта. Для развития Арктической зоны РФ, использования потенциала Трансарктического транспортного коридора и Северного морского пути необходимо расширить провозные возможности внутренних водных путей Красноярского края, прежде всего Енисея, в том числе за счёт создания мультимодальных транспортно-логистических хабов, отметил Патрушев на прошедшем в Дудинке совещании по развитию морских арктических портов Диксон и Дудинка, а также внутренних водных путей. "Одним из таких хабов, обеспечивающих сопряжение морского и речного транспорта, является порт Дудинка. Этот уникальный порт, работающий в режиме круглогодичной навигации в условиях Крайнего Севера, является основным региональным транспортным узлом, принимающим как морские, так и речные суда, и обеспечивающим северный завоз на притоки Енисея", - сказал Патрушев. Грузооборот порта составляет около 4 миллионов тонн в год, из них большая часть приходится на долю филиала компании "Норильский никель", добавил он. "Развитие порта напрямую зависит от увеличения добычи нефтегазового и горно-металлургического кластеров региона, необходимости вывоза их продукции, а также от необходимости их снабжения всем необходимым для производственной деятельности. В связи с этим важно обеспечить развитие портовой инфраструктуры, реконструкцию причального фронта, закупку портовой техники", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20250711/zapolyare-2028510784.html

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дудинка, россия, красноярский край, николай патрушев, норильский никель, общество