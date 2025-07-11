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Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай - РИА Новости, 11.07.2025
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00:06 11.07.2025 (обновлено: 01:03 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/passazhiry-2028464928.html
Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай
Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируется... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:06:00+03:00
2025-07-11T01:03:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируется запустить в автономном режиме в Москве до конца 2025 года. "Город занимается общественным транспортом. Я думаю, что мы здесь быстрее продвинемся и получим реальные результаты, потому что общественный транспорт - достаточно структурированная история, особенно то, что касается рельсового транспорта, у них выделены коридоры, свои традиционные системы управления. Надеемся, что уже до конца этого года у нас будет на четвертом уровне полностью беспилотный трамвай, который будет перевозить пассажиров. Сегодня этот проект в активной стадии внедрения", - сказал Собянин агентству. Он подчеркнул, что надежность таких систем должна быть выше, чем у обычных технологий. "Я думаю, это будет такой аттракцион, в который люди будут стремиться попасть", - отметил Собянин.
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Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируют запустить в автономном режиме в Москве до конца 2025-го
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай

Собянин: жители Москвы будут стремиться попасть в беспилотный трамвай

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируется запустить в автономном режиме в Москве до конца 2025 года.
"Город занимается общественным транспортом. Я думаю, что мы здесь быстрее продвинемся и получим реальные результаты, потому что общественный транспорт - достаточно структурированная история, особенно то, что касается рельсового транспорта, у них выделены коридоры, свои традиционные системы управления. Надеемся, что уже до конца этого года у нас будет на четвертом уровне полностью беспилотный трамвай, который будет перевозить пассажиров. Сегодня этот проект в активной стадии внедрения", - сказал Собянин агентству.
Он подчеркнул, что надежность таких систем должна быть выше, чем у обычных технологий.
"Я думаю, это будет такой аттракцион, в который люди будут стремиться попасть", - отметил Собянин.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Беспилотный поезд в московском метро будет курсировать ночью
11 марта, 15:00
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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