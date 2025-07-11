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Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай

Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин уверен, что люди будут стремиться попасть в беспилотный трамвай

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируется... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:06:00+03:00

2025-07-11T00:06:00+03:00

2025-07-11T01:03:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируется запустить в автономном режиме в Москве до конца 2025 года. "Город занимается общественным транспортом. Я думаю, что мы здесь быстрее продвинемся и получим реальные результаты, потому что общественный транспорт - достаточно структурированная история, особенно то, что касается рельсового транспорта, у них выделены коридоры, свои традиционные системы управления. Надеемся, что уже до конца этого года у нас будет на четвертом уровне полностью беспилотный трамвай, который будет перевозить пассажиров. Сегодня этот проект в активной стадии внедрения", - сказал Собянин агентству. Он подчеркнул, что надежность таких систем должна быть выше, чем у обычных технологий. "Я думаю, это будет такой аттракцион, в который люди будут стремиться попасть", - отметил Собянин.

https://ria.ru/20250311/poezd-2004333171.html

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Собянин в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что пассажиры будут стремиться попасть в беспилотный трамвай, который планируют запустить в автономном режиме в Москве до конца 2025-го =d89dd Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-11T00:06 true PT0M44S

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общество, москва, сергей собянин