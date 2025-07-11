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В Москве благоустроят Екатерининский парк
В Москве благоустроят Екатерининский парк - РИА Новости, 11.07.2025
В Москве благоустроят Екатерининский парк
Екатерининский парк в Москве благоустроят, там проведут экологическую реабилитацию и обновят инфраструктуру для повседневного отдыха, сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:40:00+03:00
2025-07-11T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Екатерининский парк в Москве благоустроят, там проведут экологическую реабилитацию и обновят инфраструктуру для повседневного отдыха, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Екатерининский парк ждет благоустройство. Зеленая зона площадью 17,6 гектара расположена рядом с Театром Российской Армии и станцией метро "Достоевская". Местные жители любят приходить сюда с семьями. Это также важное место для отдыха и прогулок ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, проходящих реабилитацию в Социально-реабилитационном центре ветеранов имени В. Г. Михайлова", - написал Собянин. Он отметил, что принято решение о разработке проекта комплексного благоустройства. Специалисты проведут экологическую реабилитацию, высадят новые деревья, обновят пешеходные дорожки и инфраструктуру для повседневного отдыха.
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общество, москва, сергей собянин, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Сергей Собянин, Городское хозяйство Москвы
В Москве благоустроят Екатерининский парк
Собянин: Екатерининский парк в Москве благоустроят