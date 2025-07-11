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В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2025
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15:15 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/pamyat-2028584327.html
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2025
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
Памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни, проходят в Волынском сквере Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:15:00+03:00
2025-07-11T15:15:00+03:00
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни, проходят в Волынском сквере Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Польше Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного сторонниками запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) В этом году в Варшаве памятные мероприятия начались с мессы в полевом соборе Войска польского, а позже переместились на территорию Волынского сквера, где установлен памятник жертвам. Сюда прибыли представители парламента, кабинета министров и канцелярии президента Польши, Института национальной памяти, потомки жертв Волынской резни. Здесь же присутствуют представители посольства Украины в Польше. Выступая на торжественном митинге заместитель директора Института национальной памяти Польши Кароль Полеевский призвал украинскую сторону отказаться от ложных посылов на тему Волынской резни. "Память и правда - это две сестры, которые необходимы для единения. Но единение должно быть основано на правде, а не на том, как об этом преступлении рассказывают на Украине", - сказал он. "Это было запланированное уничтожение поляков по поводу этнической принадлежности", - отметил он. Полеевский обратился к украинской стороне с просьбой не препятствовать эксгумации жертв Волынской резни. "Прошу позволить нам найти их и достойно похоронить", - сказал он. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. *запрещенные в РФ экстремистские организации
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в мире, польша, варшава, россия, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Варшава, Россия, Украинская повстанческая армия
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни

В Варшаве проходят траурные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВозложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни
Возложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Возложение венков во время памятных мероприятиях у памятника жертвам Волынской резни
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ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни, проходят в Волынском сквере Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Польше Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного сторонниками запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*)
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Украина должна признать геноцид поляков, заявил министр обороны
Вчера, 11:46
В этом году в Варшаве памятные мероприятия начались с мессы в полевом соборе Войска польского, а позже переместились на территорию Волынского сквера, где установлен памятник жертвам.
Сюда прибыли представители парламента, кабинета министров и канцелярии президента Польши, Института национальной памяти, потомки жертв Волынской резни. Здесь же присутствуют представители посольства Украины в Польше.
Выступая на торжественном митинге заместитель директора Института национальной памяти Польши Кароль Полеевский призвал украинскую сторону отказаться от ложных посылов на тему Волынской резни.
"Память и правда - это две сестры, которые необходимы для единения. Но единение должно быть основано на правде, а не на том, как об этом преступлении рассказывают на Украине", - сказал он.
"Это было запланированное уничтожение поляков по поводу этнической принадлежности", - отметил он.
Полеевский обратился к украинской стороне с просьбой не препятствовать эксгумации жертв Волынской резни.
"Прошу позволить нам найти их и достойно похоронить", - сказал он.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
*запрещенные в РФ экстремистские организации
Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Президент Польши ожидает от Украины признания правды о Волынской резне
Вчера, 12:57
 
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