https://ria.ru/20250711/pamyat-2028584327.html
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни - РИА Новости, 11.07.2025
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
Памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни, проходят в Волынском сквере Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:15:00+03:00
2025-07-11T15:15:00+03:00
2025-07-11T15:15:00+03:00
в мире
польша
варшава
россия
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296674_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_b2d31756eab2e6cc7285d6fddb265011.jpg
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни, проходят в Волынском сквере Варшавы, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Польше Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного сторонниками запрещенных в России экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*) В этом году в Варшаве памятные мероприятия начались с мессы в полевом соборе Войска польского, а позже переместились на территорию Волынского сквера, где установлен памятник жертвам. Сюда прибыли представители парламента, кабинета министров и канцелярии президента Польши, Института национальной памяти, потомки жертв Волынской резни. Здесь же присутствуют представители посольства Украины в Польше. Выступая на торжественном митинге заместитель директора Института национальной памяти Польши Кароль Полеевский призвал украинскую сторону отказаться от ложных посылов на тему Волынской резни. "Память и правда - это две сестры, которые необходимы для единения. Но единение должно быть основано на правде, а не на том, как об этом преступлении рассказывают на Украине", - сказал он. "Это было запланированное уничтожение поляков по поводу этнической принадлежности", - отметил он. Полеевский обратился к украинской стороне с просьбой не препятствовать эксгумации жертв Волынской резни. "Прошу позволить нам найти их и достойно похоронить", - сказал он. Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. *запрещенные в РФ экстремистские организации
https://ria.ru/20250711/genotsid-2028525111.html
https://ria.ru/20250711/polsha-2028542012.html
польша
варшава
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028296674_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_cfacff975033e96adfef15ae700b6bfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, варшава, россия, украинская повстанческая армия
В мире, Польша, Варшава, Россия, Украинская повстанческая армия
В Варшаве проходят памятные мероприятия в память о жертвах Волынской резни
В Варшаве проходят траурные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни
ВАРШАВА, 11 июл – РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные жертвам Волынской резни, проходят в Волынском сквере Варшавы, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Польше
Национальный день памяти поляков - жертв геноцида, совершенного сторонниками запрещенных в России
экстремистских Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА
*)
В этом году в Варшаве
памятные мероприятия начались с мессы в полевом соборе Войска польского, а позже переместились на территорию Волынского сквера, где установлен памятник жертвам.
Сюда прибыли представители парламента, кабинета министров и канцелярии президента Польши, Института национальной памяти, потомки жертв Волынской резни. Здесь же присутствуют представители посольства Украины
в Польше.
Выступая на торжественном митинге заместитель директора Института национальной памяти Польши Кароль Полеевский призвал украинскую сторону отказаться от ложных посылов на тему Волынской резни.
"Память и правда - это две сестры, которые необходимы для единения. Но единение должно быть основано на правде, а не на том, как об этом преступлении рассказывают на Украине", - сказал он.
"Это было запланированное уничтожение поляков по поводу этнической принадлежности", - отметил он.
Полеевский обратился к украинской стороне с просьбой не препятствовать эксгумации жертв Волынской резни.
"Прошу позволить нам найти их и достойно похоронить", - сказал он.
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
*запрещенные в РФ
экстремистские организации