https://ria.ru/20250711/palestina-2028559526.html

Возросло число палестинцев, убитых при получении гуманитарной помощи в Газе

Возросло число палестинцев, убитых при получении гуманитарной помощи в Газе - РИА Новости, 11.07.2025

Возросло число палестинцев, убитых при получении гуманитарной помощи в Газе

Число палестинцев, убитых в Газе при попытке получить гуманитарную помощь с 27 мая в "распределительных центрах", финансируемых Израилем и США, возросло до 798, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:03:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости. Число палестинцев, убитых в Газе при попытке получить гуманитарную помощь с 27 мая в "распределительных центрах", финансируемых Израилем и США, возросло до 798, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдасани.В конце июня пресс-служба властей палестинского полуэксклава сообщила, что число палестинцев, погибших от огня израильских военных у центров распределения гумпомощи в секторе Газа с 27 мая, возросло до 580, пострадали более 4 тысяч человек."Это неприемлемо. И это продолжается. На самом деле, у меня есть для вас обновленные данные о количестве смертей, которые произошли в результате того, что люди оказались в районах распределения гуманитарной помощи, где люди пытаются получить доступ к помощи. По состоянию на 7 июля мы зафиксировали 798 убийств, в том числе 615 в непосредственной близости от объектов раздачи гуманитарной помощи и 183, предположительно, на маршрутах движения автоколонн с гуманитарной помощью", - сказала она.Она добавила, что подавляющее большинство жертв были убиты из огнестрельного оружия.Ранее в июне израильское издание Haartez сообщило со ссылкой на военных, что командиры Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в последний месяц якобы отдавали приказы открывать огонь по не представлявшим угрозу жителям сектора Газа у пунктов раздачи гуманитарной помощи. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац опровергли эту публикацию.В мае власти Израиля на фоне существенного расширения боевых действий объявили о новом плане по доставке гуманитарной помощи жителям сектора Газа. В соответствии с планом, помощь распределяется в зонах, зачищенных от какого-либо присутствия движения ХАМАС, члены которого ранее обвинялись в разграблении гуманитарных поставок. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Ладзарини ранее заявил, что план Израиля по возобновлению поставок гуманитарной помощи в сектор Газа преследует цель насильственного выселения жителей палестинского анклава с этой территории.В ХАМАС заявили, что созданный Израилем механизм по распределению гуманитарной помощи в секторе Газа потерпел провал и стал ловушкой, подвергающей мирных жителей опасности.

https://ria.ru/20250711/pravosudie-2028535582.html

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