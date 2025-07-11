https://ria.ru/20250711/osago-2028473027.html
В соцфонде по Москве рассказали, кому положена компенсация полиса ОСАГО
В соцфонде по Москве рассказали, кому положена компенсация полиса ОСАГО - РИА Новости, 11.07.2025
В соцфонде по Москве рассказали, кому положена компенсация полиса ОСАГО
Жители Москвы и Подмосковья с инвалидностью раз в год могут получить частичную компенсацию за страховой полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:48:00+03:00
2025-07-11T02:48:00+03:00
2025-07-11T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья с инвалидностью раз в год могут получить частичную компенсацию за страховой полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения соцфонда по городу и области. "Получить выплату в размере 50% от общей стоимости договора ОСАГО могут люди с любой группой инвалидности, дети-инвалиды либо их законные представители. Главное условие – транспортное средство предоставляется им по медицинским показаниям и оно должно быть указано в индивидуальной программе реабилитации и абилитации", - рассказали в пресс-службе. В соцфонде отметили, что компенсация по договору ОСАГО предоставляется только на одно транспортное средство в период действия полиса в текущем календарном году. В страховке может быть указано не более трех водителей, включая самого льготника или его законного представителя. "Отделение соцфонда по Москве и Московской области предоставляет компенсацию в беззаявительном порядке на основании сведений из Федерального реестра инвалидов и единой информационной системы социального обеспечения. Для этого в договоре ОСАГО должен быть указан СНИЛС страхователя или собственника транспортного средства. После чего гражданину направляется уведомление о выплате", - добавили в пресс-службе. В ведомстве подчеркнули, что обратиться за выплатой можно в любое время, пока действует страховой полис. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления. Такой же срок отводится на перечисление денежных средств.
https://ria.ru/20250705/osago-2027333092.html
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общество, москва, московская область (подмосковье), осаго
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), ОСАГО
В соцфонде по Москве рассказали, кому положена компенсация полиса ОСАГО
Соцфонд по Москве: инвалидам положена частичная компенсация полиса ОСАГО