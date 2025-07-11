https://ria.ru/20250711/orientirovka-2028466888.html
Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ
Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ - РИА Новости, 11.07.2025
Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ
Украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:39:00+03:00
2025-07-11T00:39:00+03:00
2025-07-11T00:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале опубликовала ориентировку на подозреваемых в убийстве в Киеве полковника СБУ Ивана Воронича."Речь идет о Гулиевой Нармин, 1991 года рождения, и ее неизвестном сообщнике", — говорится в публикации.В ориентировке также указано, что необходимо соблюдать меры личной безопасности.По данным полиции, подозреваемые могут быть вооружены и готовы к сопротивлению.В четверг киевские правоохранительные органы сообщили, что в Голосеевском районе города произошла стрельба, при которой погиб один человек. Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что в украинской столице был застрелен полковник СБУ Иван Воронич. Канал "Новости.LIVE" со ссылкой на спецслужбы передал, что в СБУ подтвердили гибель своего сотрудника.* Физлицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250710/sbu-2028393275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Момент убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве
Появилось видео с моментом убийства полковника СБУ Ивана Воронича в Киеве. Кадры с камер наблюдения расходятся в украинских пабликах.
2025-07-11T00:39
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, киев, служба безопасности украины, верховная рада украины
В мире, Киев, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве полковника СБУ
На Украине показали ориентировку на подозреваемых в убийстве полковника СБУ