Украина и ЕС практически проиграли в конфликте, заявил Орбан
Орбан: Украине и Евросоюзу не хватает смелости признать поражение в конфликте
© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия. Вместо этого они действуют так, как будто эту войну можно выиграть, хотя на линии фронта ее выиграть нельзя. Необходимы дипломатия, прекращение огня, мирные переговоры", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте.
Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.
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