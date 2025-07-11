https://ria.ru/20250711/orban-2028507714.html

Украина и ЕС практически проиграли в конфликте, заявил Орбан

Украина и ЕС практически проиграли в конфликте, заявил Орбан - РИА Новости, 11.07.2025

Украина и ЕС практически проиграли в конфликте, заявил Орбан

Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия, заявил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:36:00+03:00

2025-07-11T10:36:00+03:00

2025-07-11T10:36:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 11 июл - РИА Новости. Украина и Евросоюз практически проиграли в конфликте, но им не хватает смелости признать это и взять на себя ответственность за последствия, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Россия приближается к победе, а Украина эту войну практически проиграла, а вместе с Украиной ее проиграла и Европа, только ни у кого не хватает смелости признать это и взять ответственность за последствия. Вместо этого они действуют так, как будто эту войну можно выиграть, хотя на линии фронта ее выиграть нельзя. Необходимы дипломатия, прекращение огня, мирные переговоры", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее Орбан заявил, что на саммите ЕС прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что Украина проиграла в конфликте. Венгерский премьер ранее также заявлял, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса", а так эти деньги "сгорели". По его словам, Запад, не воспринимая новой реальности в конфликте на Украине, тотально ошибается и заплатит за ошибку большую цену.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028212083.html

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в мире, украина, европа, венгрия, виктор орбан, евросоюз