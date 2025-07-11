https://ria.ru/20250711/oon-2028633680.html

ООН отказалась комментировать ситуацию вокруг ААЦ

ООН отказалась комментировать ситуацию вокруг ААЦ - РИА Новости, 11.07.2025

ООН отказалась комментировать ситуацию вокруг ААЦ

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о напряженности вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ), но не располагает... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:35:00+03:00

2025-07-11T17:35:00+03:00

2025-07-11T17:37:00+03:00

религия

армения

россия

ереван

никол пашинян

самвел карапетян

оон

армянская апостольская церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000726782_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_0924c8039239dec508b88c89fc7e8784.jpg

ЖЕНЕВА, 11 июл - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) осведомлено о напряженности вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ), но не располагает достаточной информацией для комментариев, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. "Мы осведомлены об этих событиях, но, поскольку у нас нет представительства в Армении, в настоящее время мы не располагаем достаточной информацией, чтобы иметь возможность комментировать их", - ответила она на просьбу прокомментировать напряженность в отношениях между ААЦ и правительством Армении. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook *, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, оон, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , в мире