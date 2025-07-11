https://ria.ru/20250711/ogranicheniya-2028485410.html
В Пулково ввели ограничения на полеты
В Пулково ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 11.07.2025
В Пулково ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:41:00+03:00
2025-07-11T07:41:00+03:00
2025-07-11T07:46:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в петербургском аэропорту "Пулково", сообщила Росавиация."Аэропорт "Пулково" - введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250711/ogranicheniya-2028471881.html
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пулково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Пулково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Пулково ввели ограничения на полеты
Росавиация: в Пулково ввели ограничения на полеты