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Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе - РИА Новости, 11.07.2025
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе
Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:50:00+03:00
2025-07-11T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. "В Одессе был прилет по ТЦК (военкомату – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, одесса, украина, кременчуг, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Кременчуг, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе
В Одессе зафиксировали прилет по военкомату ТЦК