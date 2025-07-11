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Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе - РИА Новости, 11.07.2025
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10:50 11.07.2025 (обновлено: 11:06 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/odessa-2028511071.html
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе - РИА Новости, 11.07.2025
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе
Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:50:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. "В Одессе был прилет по ТЦК (военкомату – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
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в мире, одесса, украина, кременчуг, вооруженные силы украины
В мире, Одесса, Украина, Кременчуг, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили об ударе по военкомату в Одессе

В Одессе зафиксировали прилет по военкомату ТЦК

© Одесса INFOДым на месте взрыва в Одессе. 11 июля 2025
Дым на месте взрыва в Одессе. 11 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Одесса INFO
Дым на месте взрыва в Одессе. 11 июля 2025
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Удар нанесен в пятницу по военкомату в Одессе на юге Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу телеканал "Общественное" сообщал о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги.
"В Одессе был прилет по ТЦК (военкомату – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее сухопутные войска ВСУ сообщали о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало, что были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране".
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