https://ria.ru/20250711/obyski-2028502985.html

У украинского экс-министра инфраструктуры проходят обыски, пишут СМИ

У украинского экс-министра инфраструктуры проходят обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

У украинского экс-министра инфраструктуры проходят обыски, пишут СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова по делу о... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:15:00+03:00

2025-07-11T10:15:00+03:00

2025-07-11T10:15:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова по делу о мошенничестве, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в январе сообщил, что назначил бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры, вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова своим советником. "В пятницу работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. По словам источника, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 миллиона гривен (347 тысяч долларов) якобы на закупку удобрений в Белоруссии. Помогать ему, как утверждается, мог Кубраков. Депутат Верховной рады Евгений Шевченко с ноября прошлого года находится под стражей по обвинению в ряде статей. В частности, его подозревают в нарушении статьи "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html

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в мире, украина, белоруссия, рустем умеров, верховная рада украины