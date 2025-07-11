У украинского экс-министра инфраструктуры проходят обыски, пишут СМИ
У экс-министра инфраструктуры Украины Кубракова проходят обыски
CC BY-SA 4.0 / Максим Огородник / Александр Кубраков
Александр Кубраков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова по делу о мошенничестве, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров в январе сообщил, что назначил бывшего министра развития общин, территорий и инфраструктуры, вице-премьер-министра по восстановлению Александра Кубракова своим советником.
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"В пятницу работники Государственного бюро расследований проводят обыски у бывшего главы министерства инфраструктуры Александра Кубракова по делу о вероятных мошеннических действиях депутата Евгения Шевченко, которому ранее объявили два подозрения в госизмене", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
По словам источника, Шевченко мошенническим способом выманил у предпринимателей 14,5 миллиона гривен (347 тысяч долларов) якобы на закупку удобрений в Белоруссии. Помогать ему, как утверждается, мог Кубраков.
Депутат Верховной рады Евгений Шевченко с ноября прошлого года находится под стражей по обвинению в ряде статей. В частности, его подозревают в нарушении статьи "Государственная измена, совершенная в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.