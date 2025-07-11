https://ria.ru/20250711/obmen-2028484705.html

Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.07.2025

Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:33:00+03:00

2025-07-11T07:33:00+03:00

2025-07-11T07:33:00+03:00

россия

сша

сергей рябков

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии - это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль", - сказал он в беседе с агентством.

https://ria.ru/20250711/ryabkov-2028483358.html

россия

сша

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2025

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россия, сша, сергей рябков