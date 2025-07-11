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Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.07.2025
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07:33 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/obmen-2028484705.html
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.07.2025
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:33:00+03:00
2025-07-11T07:33:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии - это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль", - сказал он в беседе с агентством.
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россия, сша, сергей рябков
Россия, США, Сергей Рябков
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США

Рябков допустил обмен заключенными между Россией и США в обозримом будущем

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сергей Рябков . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии - это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль", - сказал он в беседе с агентством.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Позитивный тренд в отношениях России и США не сходит на нет, заявил Рябков
07:12
 
РоссияСШАСергей Рябков
 
 
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