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Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США - РИА Новости, 11.07.2025
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:33:00+03:00
2025-07-11T07:33:00+03:00
2025-07-11T07:33:00+03:00
россия
сша
сергей рябков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Новый обмен заключенными между Россией и США может состояться в обозримом будущем, но точные сроки пока неясны, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не стал бы ничего исключать. Вопрос остается в повестке дня. Схемы и тем более персоналии - это все не подлежит обнародованию до достижения договоренности. Соответствующие наши службы поддерживают требуемый контакт в данной связи. Я вполне допускаю такую возможность, но когда это может случиться, в пределах какого временного диапазона, пока неясно. Здесь множество факторов, в том числе общий контекст отношений играет роль", - сказал он в беседе с агентством.
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россия, сша, сергей рябков
Россия, США, Сергей Рябков
Рябков не исключил нового обмена заключенными между Россией и США
Рябков допустил обмен заключенными между Россией и США в обозримом будущем