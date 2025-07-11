https://ria.ru/20250711/novgorod-2028616517.html

В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы

В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы - РИА Новости, 11.07.2025

В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы

Работа подстанции, к которой временно подключили дома торговой стороны Великого Новгорода, восстановлена, сообщил врио губернатора Новгородской области... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:04:00+03:00

2025-07-11T17:04:00+03:00

2025-07-11T17:04:00+03:00

происшествия

жкх

великий новгород

новгородская область

александра дронова

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/01/1981294070_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_486ab63910f76dff69c563d49a332dc4.jpg

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Работа подстанции, к которой временно подключили дома торговой стороны Великого Новгорода, восстановлена, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале. Последствия грозы продолжают устранять в регионе. В среду мэр Великого Новгорода Александр Розбаум заявил, что загорелась подстанция после удара молнии, часть города осталась без света. Как сообщило в четверг министерство ЖКХ и ТЭК региона, из-за ливней, грозы и ураганного ветра в Новгородской области без электричества остались более 14 тысяч человек почти в 400 населенных пунктах. Дронов поручил обеспечить генераторами жителей населенных пунктов и социальные объекты, оставшиеся без света. К вечеру четверга были полностью подключены к электроэнергии Великий Новгород и все социальные объекты региона. Энергетики просили новгородцев ограничить использование электроэнергии до понедельника, чтобы резервные линии выстояли. Днем в пятницу Дронов сообщил, что подстанция "Савино" отключилась. "Электроснабжение домов на торговой стороне Великого Новгорода и прилегающих к городу населённых пунктах по резервной схеме от ПС Савино восстановлено", - сообщил Дронов. Как сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона, по состоянию на 12.00, без электроснабжения оставались 98 населенных пунктов, в которых проживают 1,1 тысячи жителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ранее Дронов сообщал, что с пятницы в Новгородской области вводится режим повышенной готовности.

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2028026986.html

великий новгород

новгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, великий новгород, новгородская область, александра дронова, россия