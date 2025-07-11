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В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы - РИА Новости, 11.07.2025
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17:04 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/novgorod-2028616517.html
В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы
В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы - РИА Новости, 11.07.2025
В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы
Работа подстанции, к которой временно подключили дома торговой стороны Великого Новгорода, восстановлена, сообщил врио губернатора Новгородской области... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:04:00+03:00
2025-07-11T17:04:00+03:00
происшествия
жкх
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Работа подстанции, к которой временно подключили дома торговой стороны Великого Новгорода, восстановлена, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале. Последствия грозы продолжают устранять в регионе. В среду мэр Великого Новгорода Александр Розбаум заявил, что загорелась подстанция после удара молнии, часть города осталась без света. Как сообщило в четверг министерство ЖКХ и ТЭК региона, из-за ливней, грозы и ураганного ветра в Новгородской области без электричества остались более 14 тысяч человек почти в 400 населенных пунктах. Дронов поручил обеспечить генераторами жителей населенных пунктов и социальные объекты, оставшиеся без света. К вечеру четверга были полностью подключены к электроэнергии Великий Новгород и все социальные объекты региона. Энергетики просили новгородцев ограничить использование электроэнергии до понедельника, чтобы резервные линии выстояли. Днем в пятницу Дронов сообщил, что подстанция "Савино" отключилась. "Электроснабжение домов на торговой стороне Великого Новгорода и прилегающих к городу населённых пунктах по резервной схеме от ПС Савино восстановлено", - сообщил Дронов. Как сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона, по состоянию на 12.00, без электроснабжения оставались 98 населенных пунктов, в которых проживают 1,1 тысячи жителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Ранее Дронов сообщал, что с пятницы в Новгородской области вводится режим повышенной готовности.
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происшествия, жкх, великий новгород, новгородская область, александра дронова, россия
Происшествия, ЖКХ, Великий Новгород, Новгородская область, Александра Дронова, Россия
В Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы

Дронов: в Великом Новгороде электроснабжение восстановлено после грозы

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВид на город Великий Новгород
Вид на город Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Работа подстанции, к которой временно подключили дома торговой стороны Великого Новгорода, восстановлена, сообщил врио губернатора Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.
Последствия грозы продолжают устранять в регионе. В среду мэр Великого Новгорода Александр Розбаум заявил, что загорелась подстанция после удара молнии, часть города осталась без света. Как сообщило в четверг министерство ЖКХ и ТЭК региона, из-за ливней, грозы и ураганного ветра в Новгородской области без электричества остались более 14 тысяч человек почти в 400 населенных пунктах. Дронов поручил обеспечить генераторами жителей населенных пунктов и социальные объекты, оставшиеся без света.
К вечеру четверга были полностью подключены к электроэнергии Великий Новгород и все социальные объекты региона. Энергетики просили новгородцев ограничить использование электроэнергии до понедельника, чтобы резервные линии выстояли. Днем в пятницу Дронов сообщил, что подстанция "Савино" отключилась.
"Электроснабжение домов на торговой стороне Великого Новгорода и прилегающих к городу населённых пунктах по резервной схеме от ПС Савино восстановлено", - сообщил Дронов.
Как сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона, по состоянию на 12.00, без электроснабжения оставались 98 населенных пунктов, в которых проживают 1,1 тысячи жителей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Ранее Дронов сообщал, что с пятницы в Новгородской области вводится режим повышенной готовности.
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