Рейтинг@Mail.ru
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:43 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/neft-2028489458.html
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК - РИА Новости, 11.07.2025
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:43:00+03:00
2025-07-11T08:43:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
опек
brent
wti (нефть)
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095861_0:169:3094:1909_1920x0_80_0_0_ebbebb4179f21d07ed7455dada0a4405.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов. По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,44% - до 68,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,93 доллара. Рынок обратил внимание на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, представленный в рамках девятого Международного семинара организации в четверг. Согласно документу, ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, в четверг в интервью телеканалу CNBC генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть. Он также отметил, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
https://ria.ru/20250710/es-2028433455.html
https://ria.ru/20250710/opek-2028257276.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095861_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_8d58b17aa52464d2eef95f1421a344b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, сша, опек, brent, wti (нефть), удар сша по ядерным объектам в иране
Экономика, Цены на нефть, США, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Удар США по ядерным объектам в Иране
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК

Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК относительно спроса на рынке

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,44% - до 68,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,93 доллара.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Reuters: ЕК уже скоро может принять новые ограничения на нефть из России
Вчера, 19:11
Рынок обратил внимание на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, представленный в рамках девятого Международного семинара организации в четверг. Согласно документу, ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки.
Кроме того, в четверг в интервью телеканалу CNBC генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть. Он также отметил, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
СМИ: ОПЕК отказала в аккредитации пяти ведущим западным СМИ
Вчера, 03:29
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАОПЕКBrentWTI (нефть)Удар США по ядерным объектам в Иране
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала