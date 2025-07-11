https://ria.ru/20250711/neft-2028489458.html
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК - РИА Новости, 11.07.2025
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:43:00+03:00
2025-07-11T08:43:00+03:00
2025-07-11T08:43:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
опек
brent
wti (нефть)
удар сша по ядерным объектам в иране
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095861_0:169:3094:1909_1920x0_80_0_0_ebbebb4179f21d07ed7455dada0a4405.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне ожиданий со стороны ОПЕК по увеличению спроса на мировом рынке, следует из данных торгов. По состоянию на 8.27 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,44% - до 68,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 66,93 доллара. Рынок обратил внимание на ежегодный доклад ОПЕК World Oil Outlook, представленный в рамках девятого Международного семинара организации в четверг. Согласно документу, ОПЕК ожидает рост спроса на нефть в мире на 18,5% к 2050 году от уровня 2024 года, почти до 123 миллионов баррелей в сутки. Кроме того, в четверг в интервью телеканалу CNBC генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что ОПЕК+, принимая решение о выходе из добровольных ограничений нефтедобычи, ориентируется на то, что видит сильный экономический рост в мире и высокий спрос на нефть. Он также отметил, что ОПЕК в своем прогнозе ожидает экономический рост на уровне 2,9% в текущем году. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 3 июля их число сократилось на 7 - до 425 установок.
https://ria.ru/20250710/es-2028433455.html
https://ria.ru/20250710/opek-2028257276.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2010095861_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_8d58b17aa52464d2eef95f1421a344b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, опек, brent, wti (нефть), удар сша по ядерным объектам в иране
Экономика, Цены на нефть, США, ОПЕК, Brent, WTI (нефть), Удар США по ядерным объектам в Иране
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК
Нефть дорожает после выхода прогнозов ОПЕК относительно спроса на рынке