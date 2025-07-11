https://ria.ru/20250711/naym-2028483901.html

Исследование показало самую частую причину отказа в найме

Исследование показало самую частую причину отказа в найме - РИА Новости, 11.07.2025

Исследование показало самую частую причину отказа в найме

Наиболее частыми причинами для отказа в трудоустройстве кандидатов работодатели назвали отсутствие нужных навыков, обман на собеседовании и высокие зарплатные... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T07:22:00+03:00

2025-07-11T07:22:00+03:00

2025-07-11T07:22:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150125/73/1501257342_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_9ab5d811b64c2509407f5f40769605eb.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Наиболее частыми причинами для отказа в трудоустройстве кандидатов работодатели назвали отсутствие нужных навыков, обман на собеседовании и высокие зарплатные ожидания соискателя, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Самым распространенным фактором для отказа кандидату в трудоустройстве 70% опрошенных работодателей называют отсутствие необходимых навыков. Чуть меньше респондентов отметили случаи обмана со стороны кандидатов во время собеседований (63%). Еще 50% работодателей поделились, что слишком высокие зарплатные ожидания также могут стать основанием для отказа", - говорится в исследовании. Согласно данным, почти для половины опрошенных компаний (49%) поводом для отказа в принятии на работу является токсичность, для 39% - негативный отзыв предыдущего работодателя, а для трети (33%) - неопрятный внешний вид. Чуть более четверти респондентов (27%) отказывали из-за несоответствия ценностям корпоративной культуры компании и в целом плохого впечатления о кандидате (11%). Другим поводом для отказа в трудоустройстве у 7% работодателей стало опоздание на собеседование, у 4% - наличие грамматических ошибок или опечаток в резюме, по 1% указали на неподходящий знак зодиака и наличие кредитов у собеседуемого. "При этом работодатели чаще всего отказывают кандидатам устно по итогам собеседования, либо в виде смс в мессенджере (по 33%). Чуть реже это делают по телефону (22%). 2% отправляют письмо на почту, а 4% предпочитают не отказывать кандидатам напрямую", - уточнили в документе. В исследовании, которое проходило в период с 24 по 27 июня этого года, поучаствовали 300 представителей бизнеса из всех регионов России.

https://ria.ru/20250306/rabota-2003329359.html

https://ria.ru/20250527/shtraf-2019254846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия