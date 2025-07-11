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Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия - РИА Новости, 11.07.2025
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия
Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:01:00+03:00
2025-07-11T05:01:00+03:00
2025-07-11T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны России. "В тыловом районе специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих штурмового подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" квалификационными знаками отличия "За штурм", - говорится в сообщении. Как отметило ведомство, в ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, которые позволяют отметить высокий вклад бойцов в выполнении боевых задач.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия
Минобороны: военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия