https://ria.ru/20250711/nagrady-2028477969.html

Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия

Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия - РИА Новости, 11.07.2025

Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия

Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:01:00+03:00

2025-07-11T05:01:00+03:00

2025-07-11T05:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны России. "В тыловом районе специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих штурмового подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" квалификационными знаками отличия "За штурм", - говорится в сообщении. Как отметило ведомство, в ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, которые позволяют отметить высокий вклад бойцов в выполнении боевых задач.

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)