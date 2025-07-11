Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/nagrady-2028477969.html
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия - РИА Новости, 11.07.2025
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия
Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T05:01:00+03:00
2025-07-11T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_4ce5666eec09982197fa5a0adf5ca645.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны России. "В тыловом районе специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих штурмового подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" квалификационными знаками отличия "За штурм", - говорится в сообщении. Как отметило ведомство, в ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, которые позволяют отметить высокий вклад бойцов в выполнении боевых задач.
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021769868_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_3ddbe456d4b0a7b3700020e02d69386a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия

Минобороны: военнослужащих группировки "Центр" наградили знаками отличия

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Торжественная церемония награждения военнослужащих группировки войск "Центр" знаками отличия "За штурм" состоялась в тыловом районе СВО, сообщили в Минобороны России.
"В тыловом районе специальной военной операции состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих штурмового подразделения мотострелкового соединения группировки войск "Центр" квалификационными знаками отличия "За штурм", - говорится в сообщении.
Как отметило ведомство, в ходе проведения СВО множество военнослужащих Центрального военного округа за проявленные мужество и героизм в выполнении боевых задач были награждены высокими государственными и ведомственными наградами, которые позволяют отметить высокий вклад бойцов в выполнении боевых задач.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Боец рассказал о восстановлении танка, загоревшегося после атаки дронов ВСУ
03:47
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала