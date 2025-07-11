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Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить - РИА Новости, 11.07.2025
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22:32 11.07.2025 (обновлено: 23:20 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/mvd-2028695045.html
Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить
Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить - РИА Новости, 11.07.2025
Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить
Министерство внутренних дел России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска людей старшего возраста к управлению транспортом, говорится в проекте РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:32:00+03:00
2025-07-11T23:20:00+03:00
общество
авто
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска людей старшего возраста к управлению транспортом, говорится в проекте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го", опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.Как отмечается в документе, из-за прогнозируемого роста числа людей старше 60 лет к 2030 году потребуется "совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей".В проекте отмечается, что водители старше 60 лет чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с другими возрастными группами. На их долю приходится значительная доля смертельных случаев среди пешеходов и велосипедистов, превышающая треть от общего числа. По данным МВД, в период с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.В документе делается акцент на необходимости адаптации инфраструктуры, транспорта и правил допуска к вождению для граждан пожилого возраста. Планируется ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием.Проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года был разработан на основе анализа сведений о безопасности дорожного движения за 6 лет. Он согласован 12 федеральными органами исполнительной власти, в их числе МЧС, Минздрав, Минстрой, Минтранс, Минтруд. Проект был одобрен на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 18 апреля 2025 года.Цели проекта определены на основании президентского указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который ставит целью снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.В начале июля пресс-служба МВД проинформировала РИА Новости о том, что благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения" удалось снизить количество ежегодных жертв в ДТП в России на 20%.Кроме того, в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Помимо этого, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
https://ria.ru/20250702/sovfed-2026691056.html
https://ria.ru/20250514/voditeli-2016858029.html
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общество, авто, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Авто, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Правила доступа к управлению авто для пожилых водителей хотят ужесточить

В России предложили пересмотреть допуск людей старше 60 лет к вождению

© Fotolia / muromec84Рука пожилого мужчины на руле автомобиля
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Fotolia / muromec84
Рука пожилого мужчины на руле автомобиля. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел России считает необходимым усовершенствовать механизмы допуска людей старшего возраста к управлению транспортом, говорится в проекте "Стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и на перспективу до 2036-го", опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.
Как отмечается в документе, из-за прогнозируемого роста числа людей старше 60 лет к 2030 году потребуется "совершенствование механизмов определения их пригодности к безопасному участию в дорожном движении, в первую очередь в качестве водителей".
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В проекте отмечается, что водители старше 60 лет чаще становятся виновниками ДТП по сравнению с другими возрастными группами. На их долю приходится значительная доля смертельных случаев среди пешеходов и велосипедистов, превышающая треть от общего числа. По данным МВД, в период с 2017 по 2024 год количество ДТП по вине водителей старше 60 лет увеличилось на 25%, число погибших — на 33%, пострадавших — на 22%.
В документе делается акцент на необходимости адаптации инфраструктуры, транспорта и правил допуска к вождению для граждан пожилого возраста. Планируется ужесточить контроль за состоянием здоровья водителей, а также внедрять дополнительные меры, направленные на снижение числа аварий с их участием.
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Проект стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года был разработан на основе анализа сведений о безопасности дорожного движения за 6 лет. Он согласован 12 федеральными органами исполнительной власти, в их числе МЧС, Минздрав, Минстрой, Минтранс, Минтруд. Проект был одобрен на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения 18 апреля 2025 года.
Цели проекта определены на основании президентского указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", который ставит целью снижение смертности в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года.
В начале июля пресс-служба МВД проинформировала РИА Новости о том, что благодаря реализации проекта "Безопасность дорожного движения" удалось снизить количество ежегодных жертв в ДТП в России на 20%.
Кроме того, в МВД отметили, что в России уже более 20 лет реализуется комплексный подход к обеспечению безопасности на дорогах и снижению смертности в ДТП, принимаются меры для защиты участников движения. Помимо этого, совершенствуется нормативно-правовая база, регламентируется деятельность собственников дорог, развивается система фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.
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