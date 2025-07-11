https://ria.ru/20250711/msp-2028432610.html

Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40%

Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40% - РИА Новости, 11.07.2025

Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40%

Совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка Корпорации МСП, составил по итогам... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:00:00+03:00

2025-07-11T10:00:00+03:00

2025-07-11T10:00:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

корпорация мсп

мсп банк

александр исаевич

иван подберезняк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/14/1967380348_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2b76f92d526122967d988303ae78c846.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка Корпорации МСП, составил по итогам первого полугодия 2025 года около 16 миллиардов рублей - вдвое больше, чем за весь предыдущий год, сообщает пресс-служба Корпорации.МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Московской бирже."Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом по привлечению финансирования среди малого и среднего бизнеса. Это в том числе говорит о зрелости и качественном развитии сектора. В 2024 году общее количество размещений биржевых облигаций МСП увеличилось почти на 40% по сравнению с 2023 годом. В этом году тренд сохраняется. В частности, МСП Банк фиксирует существенный рост обращений от бизнеса и уже за первое полугодие 2025 года он в два раза превысил показатели всего прошлого года по объему выпусков", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Лидерами по количеству обращений в МСП Банк стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ульяновска.По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, он ожидает сохранения темпов прироста количества размещений малых и средних компаний на фондовом рынке в среднесрочной перспективе."При этом важно отметить отраслевую диверсификацию – выпуск облигаций рассматривают компании из совершенно разных сфер. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска в этом году к нам обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, ИТ, торговли, логистики, девелопмента, финансового сектора. МСП Банк как институт развития может выступать соорганизатором выпуском и якорным инвестором, гарантируя до 50% выкупа общего объема бумаг", - пояснил Подберезняк.

https://ria.ru/20250710/biznes-2028420886.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, иван подберезняк