https://ria.ru/20250711/msp-2028432610.html
Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40%
Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40% - РИА Новости, 11.07.2025
Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40%
Совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка Корпорации МСП, составил по итогам... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:00:00+03:00
2025-07-11T10:00:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка Корпорации МСП, составил по итогам первого полугодия 2025 года около 16 миллиардов рублей - вдвое больше, чем за весь предыдущий год, сообщает пресс-служба Корпорации.МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Московской бирже."Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом по привлечению финансирования среди малого и среднего бизнеса. Это в том числе говорит о зрелости и качественном развитии сектора. В 2024 году общее количество размещений биржевых облигаций МСП увеличилось почти на 40% по сравнению с 2023 годом. В этом году тренд сохраняется. В частности, МСП Банк фиксирует существенный рост обращений от бизнеса и уже за первое полугодие 2025 года он в два раза превысил показатели всего прошлого года по объему выпусков", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Лидерами по количеству обращений в МСП Банк стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ульяновска.По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, он ожидает сохранения темпов прироста количества размещений малых и средних компаний на фондовом рынке в среднесрочной перспективе."При этом важно отметить отраслевую диверсификацию – выпуск облигаций рассматривают компании из совершенно разных сфер. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска в этом году к нам обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, ИТ, торговли, логистики, девелопмента, финансового сектора. МСП Банк как институт развития может выступать соорганизатором выпуском и якорным инвестором, гарантируя до 50% выкупа общего объема бумаг", - пояснил Подберезняк.
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, иван подберезняк
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Корпорация МСП, МСП Банк, Александр Исаевич, Иван Подберезняк
Исаевич: количество размещений биржевых облигаций МСП выросло почти на 40%
Бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке Корпорации МСП
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка Корпорации МСП, составил по итогам первого полугодия 2025 года около 16 миллиардов рублей - вдвое больше, чем за весь предыдущий год, сообщает пресс-служба Корпорации.
МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Московской бирже.
"Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом по привлечению финансирования среди малого и среднего бизнеса. Это в том числе говорит о зрелости и качественном развитии сектора. В 2024 году общее количество размещений биржевых облигаций МСП увеличилось почти на 40% по сравнению с 2023 годом. В этом году тренд сохраняется. В частности, МСП Банк фиксирует существенный рост обращений от бизнеса и уже за первое полугодие 2025 года он в два раза превысил показатели всего прошлого года по объему выпусков", - приводятся в сообщении слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Лидерами по количеству обращений в МСП Банк стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ульяновска.
По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, он ожидает сохранения темпов прироста количества размещений малых и средних компаний на фондовом рынке в среднесрочной перспективе.
"При этом важно отметить отраслевую диверсификацию – выпуск облигаций рассматривают компании из совершенно разных сфер. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска в этом году к нам обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, ИТ, торговли, логистики, девелопмента, финансового сектора. МСП Банк как институт развития может выступать соорганизатором выпуском и якорным инвестором, гарантируя до 50% выкупа общего объема бумаг", - пояснил Подберезняк.