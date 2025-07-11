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В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города
В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города - РИА Новости, 11.07.2025
В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города
Двух человек госпитализировали после пожара на юге Москвы, у них выявлены ожоги и отравление угарным газом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:01:00+03:00
2025-07-11T23:01:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двух человек госпитализировали после пожара на юге Москвы, у них выявлены ожоги и отравление угарным газом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В жилом доме рядом со станцией метро Коломенская сегодня произошёл пожар. На место ЧП выехали четыре бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Два человека пострадали - у них выявлены ожоги и отравление угарным газом. Пострадавших госпитализировали, сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва
В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города
Двух человек госпитализировали после пожара на юге Москвы