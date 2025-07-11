https://ria.ru/20250711/moskva-2028698641.html

В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города

В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города - РИА Новости, 11.07.2025

В Москве двух человек госпитализировали после пожара на юге города

Двух человек госпитализировали после пожара на юге Москвы, у них выявлены ожоги и отравление угарным газом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:01:00+03:00

2025-07-11T23:01:00+03:00

2025-07-11T23:01:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Двух человек госпитализировали после пожара на юге Москвы, у них выявлены ожоги и отравление угарным газом, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "В жилом доме рядом со станцией метро Коломенская сегодня произошёл пожар. На место ЧП выехали четыре бригады скорой помощи и центра медицины катастроф. Два человека пострадали - у них выявлены ожоги и отравление угарным газом. Пострадавших госпитализировали, сейчас медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250711/penza-2028484522.html

москва

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2025

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происшествия, москва