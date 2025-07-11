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Москва поможет Донецку восстановить пять районов, заявил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025
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15:02 11.07.2025 (обновлено: 15:53 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/moskva-2028579511.html
Москва поможет Донецку восстановить пять районов, заявил Собянин
Москва поможет Донецку восстановить пять районов, заявил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025
Москва поможет Донецку восстановить пять районов, заявил Собянин
Москва поможет Донецку восстановить пять районов, которые подвергались системным бомбардировкам, работы начнутся в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:02:00+03:00
2025-07-11T15:53:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва поможет Донецку восстановить пять районов, которые подвергались системным бомбардировкам, работы начнутся в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, Москва - главный помощник Луганска и Донецка, помогает в восстановлении инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, благоустройстве, восстановлении зданий, сооружений, объектов соцкультбыта. "В Донецке мы на следующий год уже переходим в следующую стадию. Вы знаете, там около пяти районов подвергались системным бомбардировкам, там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. В общем, там тяжелая ситуация. Сегодня фронт отодвинулся. Прилеты есть, как вы знаете. Знаете, пытаются дестабилизировать ситуацию с помощью ракет. Но это все равно уже разовые истории. Таких массовых бомбардировок, как было раньше, нет. Поэтому мы со следующего года выйдем на восстановление этих пяти районов. Это огромный новый фронт работ. Вместе с руководством Донецкой Народной Республики мы сегодня сверяем планы, для того, чтобы активно приступить к этой работе", - рассказал Собянин.
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353
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Собянин о роли Москвы в восстановлении Донецка
Москва поможет Донецку восстановить пять районов, которые подвергались системным бомбардировкам, работы начнутся в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости Собянин
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в мире, москва, донецк, луганск, сергей собянин
В мире, Москва, Донецк, Луганск, Сергей Собянин
Москва поможет Донецку восстановить пять районов, заявил Собянин

Собянин: Москва поможет Донецку в 2026 году восстановить 5 районов

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва поможет Донецку восстановить пять районов, которые подвергались системным бомбардировкам, работы начнутся в 2026 году, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам мэра, Москва - главный помощник Луганска и Донецка, помогает в восстановлении инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, благоустройстве, восстановлении зданий, сооружений, объектов соцкультбыта.
"В Донецке мы на следующий год уже переходим в следующую стадию. Вы знаете, там около пяти районов подвергались системным бомбардировкам, там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. В общем, там тяжелая ситуация. Сегодня фронт отодвинулся. Прилеты есть, как вы знаете. Знаете, пытаются дестабилизировать ситуацию с помощью ракет. Но это все равно уже разовые истории. Таких массовых бомбардировок, как было раньше, нет. Поэтому мы со следующего года выйдем на восстановление этих пяти районов. Это огромный новый фронт работ. Вместе с руководством Донецкой Народной Республики мы сегодня сверяем планы, для того, чтобы активно приступить к этой работе", - рассказал Собянин.
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