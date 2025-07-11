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Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025
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14:37 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moskva-2028569347.html
Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
Москва всемерно помогает противовоздушной обороне с помощью технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:37:00+03:00
2025-07-11T14:37:00+03:00
безопасность
москва
сергей собянин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва всемерно помогает противовоздушной обороне с помощью технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, городских аварийных служб, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Борется министерство обороны, вооруженные силы, потому что речь идет именно о беспилотных военных системах, это авиация вражеская. Беспилотная, но авиация. Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, наших аварийных служб", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что совместная работа создает достаточно хорошую эффективную систему, которая на сегодняшний день прошла уже достаточно большие испытания, демонстрирует высокую степень надежности.
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безопасность, москва, сергей собянин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Безопасность, Москва, Сергей Собянин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА

Собянин: Москва всемерно помогает противовоздушной обороне

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва всемерно помогает противовоздушной обороне с помощью технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, городских аварийных служб, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Борется министерство обороны, вооруженные силы, потому что речь идет именно о беспилотных военных системах, это авиация вражеская. Беспилотная, но авиация. Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, наших аварийных служб", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что совместная работа создает достаточно хорошую эффективную систему, которая на сегодняшний день прошла уже достаточно большие испытания, демонстрирует высокую степень надежности.
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