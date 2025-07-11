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Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
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12:58 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moskva-2028542302.html
Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков
Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков
Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:58:00+03:00
2025-07-11T12:58:00+03:00
в мире
сша
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москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал Песков. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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в мире, сша, россия, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков

Песков: Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях Трампа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал Песков.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России
11:50
 
В миреСШАРоссияМоскваДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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