https://ria.ru/20250711/moskva-2028542302.html

Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков

Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков - РИА Новости, 11.07.2025

Москва фиксирует все нюансы в комментариях Трампа, заявил Песков

Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:58:00+03:00

2025-07-11T12:58:00+03:00

2025-07-11T12:58:00+03:00

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дональд трамп

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва тщательно фиксирует все нюансы в комментариях президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал Песков. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.

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сша

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