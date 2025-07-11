https://ria.ru/20250711/moskva-2028526955.html
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала - РИА Новости, 11.07.2025
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала
Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:54:00+03:00
2025-07-11T11:54:00+03:00
2025-07-11T11:54:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963887776_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_592d099d5f468385178553326490c197.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, - это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории", - сказал Собянин. Мэр отметил, что территория уже популярна у москвичей, но она должна быть высокого мирового уровня.
https://realty.ria.ru/20250711/sobjanin-2028504501.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963887776_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_9b832f76b9164c00b2181cafa439fdf3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала
Собянин: территорию возле Гребного канала в Москве благоустроят