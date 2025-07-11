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Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала - РИА Новости, 11.07.2025
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11:54 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/moskva-2028526955.html
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала - РИА Новости, 11.07.2025
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала
Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:54:00+03:00
2025-07-11T11:54:00+03:00
общество
городское хозяйство москвы
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, - это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории", - сказал Собянин. Мэр отметил, что территория уже популярна у москвичей, но она должна быть высокого мирового уровня.
https://realty.ria.ru/20250711/sobjanin-2028504501.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, сергей собянин
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Сергей Собянин
Власти Москвы благоустроят территорию возле Гребного канала

Собянин: территорию возле Гребного канала в Москве благоустроят

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГребной канал в Москве
Гребной канал в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гребной канал в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Территория возле Гребного канала в Москве будет благоустроена, на месте захламленного района реализуют комплексный, хороший проект возрождения, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, - это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории", - сказал Собянин.
Мэр отметил, что территория уже популярна у москвичей, но она должна быть высокого мирового уровня.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваСергей Собянин
 
 
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