https://ria.ru/20250711/monitoring-2028648337.html

Проект по дистанционному мониторингу будущих мам стартовал на Вологодчине

Проект по дистанционному мониторингу будущих мам стартовал на Вологодчине - РИА Новости, 11.07.2025

Проект по дистанционному мониторингу будущих мам стартовал на Вологодчине

В Вологодской области стартовал проект по дистанционному мониторингу будущих мам, пока реализация осуществляется в пилотном режиме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:04:00+03:00

2025-07-11T18:04:00+03:00

2025-07-11T18:04:00+03:00

вологодская область

георгий филимонов

беременность

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Вологодской области стартовал проект по дистанционному мониторингу будущих мам, пока реализация осуществляется в пилотном режиме, сообщает пресс-служба регионального правительства. Проект реализуется при поддержке правительства Вологодской области, в том числе министерства здравоохранения области. "Берем на вооружение лучшие цифровые практики в сфере здравоохранения у других регионов страны и внедряем эти процессы в региональную систему медицины. На днях запустили проект по мониторингу здоровья беременных женщин, пока – в пилотном режиме. Сделали очередной важный шаг к защите одной из самых уязвимых категорий пациентов", - отметил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он добавил, что проект позволит проводить дистанционное наблюдение и своевременно выявлять заболевания, осложнения у будущих мам, а также оперативно обеспечивать им необходимое лечение. Данные о здоровье беременных женщин помогают собирать и обрабатывать медицинские приборы, которые измеряют уровень сахара в крови, артериальное давление, сердцебиение плода. Эти приборы интегрированы с мобильным приложением и передают данные автоматически. Система отражает изменение показателей, позволяет женщинам оставаться на связи с врачом и контролировать течение беременности. Врачи получают данные измерений в режиме реального времени. Если система заметит тревожные отклонения, то с беременной женщиной свяжется врач: уточнит ситуацию и, при необходимости, порекомендует дальнейшие действия. На первом этапе проект уже реализуется в пяти медицинских учреждениях Вологодской области. Так, пилотными организациями выбраны Череповецкий и Вологодский городские родильные дома, Перинатальный центр, Вологодская областная больница №3 и Вытегорская центральная районная больница. Планируется, что в дальнейшем список медорганизаций будет расширен.

https://ria.ru/20250703/kolledzh-2027040538.html

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георгий филимонов, беременность