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Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*
Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет* - РИА Новости, 11.07.2025
Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*
Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России организаций Йельский университет* и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС"*, следует из РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:05:00+03:00
2025-07-11T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России организаций Йельский университет* и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС"*, следует из соответствующей базы ведомства. "Yale University ("Йельский Университет")*, США… "Благодійний фонд "Армія SOS" ("Благотворительный фонд "Армия СОС", Army SOS)*, Украина", - значится в перечне. Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University* нежелательной в России. По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране. "На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", а фактически – обучение оппозиционных лидеров иностранных государств", - говорится в релизе. Отмечается, что среди российских выпускников программы руководители и активисты признанной в России экстремистской и ликвидированной организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, которые для эскалации протестной активности в России использовали полученные в школе знания и технологии. Кроме того, сообщает ведомство, в интернете распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных мер, способных существенно ограничить экономический потенциал России. Университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ.* признан в России нежелательной организацией.** Признан в РФ экстремистским и ликвидирован
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россия, сша, йельский университет, генеральная прокуратура рф, фонд борьбы с коррупцией, в мире, русский язык в мире
Россия, США, Йельский университет, Генеральная прокуратура РФ, Фонд борьбы с коррупцией, В мире, Русский язык в мире
Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*
Минюст внес в список нежелательных организаций "Армию СОС"
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России организаций Йельский университет* и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС"*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Yale University ("Йельский Университет")*, США… "Благодійний фонд "Армія SOS" ("Благотворительный фонд "Армия СОС", Army SOS)*, Украина", - значится в перечне.
Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University* нежелательной в России.
По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране.
"На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", а фактически – обучение оппозиционных лидеров иностранных государств", - говорится в релизе.
Отмечается, что среди российских выпускников программы руководители и активисты признанной в России экстремистской и ликвидированной организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, которые для эскалации протестной активности в России использовали полученные в школе знания и технологии.
Кроме того, сообщает ведомство, в интернете распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных мер, способных существенно ограничить экономический потенциал России. Университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ.
* признан в России нежелательной организацией.
** Признан в РФ экстремистским и ликвидирован