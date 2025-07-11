https://ria.ru/20250711/minjust-2028617027.html

Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*

Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет* - РИА Новости, 11.07.2025

Минюст внес в список нежелательных организаций Йельский университет*

Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России организаций Йельский университет* и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС"*, следует из РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:05:00+03:00

2025-07-11T17:05:00+03:00

2025-07-11T17:06:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в перечень нежелательных в России организаций Йельский университет* и украинский "Благотворительный фонд "Армия СОС"*, следует из соответствующей базы ведомства. "Yale University ("Йельский Университет")*, США… "Благодійний фонд "Армія SOS" ("Благотворительный фонд "Армия СОС", Army SOS)*, Украина", - значится в перечне. Ранее Генеральная прокуратура признала деятельность американского Yale University* нежелательной в России. По информации Генпрокуратуры, деятельность университета направлена на нарушение территориальной целостности России, международную блокаду государства и подрыв его экономических основ, а также дестабилизацию социально-экономической и политической обстановки в стране. "На базе университета функционирует Школа международных отношений, в которой по стипендиальной программе осуществляется подготовка студентов к "глобальному лидерству", а фактически – обучение оппозиционных лидеров иностранных государств", - говорится в релизе. Отмечается, что среди российских выпускников программы руководители и активисты признанной в России экстремистской и ликвидированной организации "Фонд борьбы с коррупцией"**, которые для эскалации протестной активности в России использовали полученные в школе знания и технологии. Кроме того, сообщает ведомство, в интернете распространяются призывы к ужесточению антироссийских санкций и введению новых более действенных мер, способных существенно ограничить экономический потенциал России. Университетом проводится работа по правовому обоснованию изъятия незаконно удерживаемых западными странами российских активов с целью последующего их использования для финансирования ВСУ.* признан в России нежелательной организацией.** Признан в РФ экстремистским и ликвидирован

https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html

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россия, сша, йельский университет, генеральная прокуратура рф, фонд борьбы с коррупцией, в мире, русский язык в мире