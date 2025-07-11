https://ria.ru/20250711/mina-2028561199.html
В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области
В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области - РИА Новости, 11.07.2025
В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области
Пиротехники МЧС России за11 месяцев уничтожили в курском приграничье более 10 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе замаскированных украинскими военными... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:14:00+03:00
2025-07-11T14:14:00+03:00
2025-07-11T14:14:00+03:00
здоровье - общество
россия
курская область
болгария
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966270598_0:34:1102:654_1920x0_80_0_0_98fbf2e4730bfb9e4dff7c113b9193b8.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пиротехники МЧС России за11 месяцев уничтожили в курском приграничье более 10 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе замаскированных украинскими военными под книги, игрушки и даже сладости, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. "Пиротехники МЧС России работают в Курской области с 10 августа 2024 года. За этот период они провели обследование более 200 гектаров территорий, изъяли и уничтожили более 10 тысяч взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что в их числе – FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы. Часто встречаются предметы кустарного производства, такие как мины, напечатанные на 3D-принтере. В МЧС РФ подчеркнули, что география боеприпасов обширна: обнаружено и обезврежено вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Болгарии, Германии, Швеции, Испании Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозяйственный инвентарь, сладости, закладывает взрывчатку в денежные купюры. Работы на территории Курской области проводятся в рамках действующего правового режима КТО, отметили в МЧС РФ.
https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
россия
курская область
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966270598_255:0:1215:720_1920x0_80_0_0_7f8fc3f39ca02d8bdd2618d0351020b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, курская область, болгария, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Болгария, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области
В Курской области уничтожили более 10 тыс взрывоопасных предметов за 11 месяцев