https://ria.ru/20250711/mina-2028561199.html

В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области

В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области - РИА Новости, 11.07.2025

В МЧС рассказали о ходе разминирования в Курской области

Пиротехники МЧС России за11 месяцев уничтожили в курском приграничье более 10 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе замаскированных украинскими военными... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:14:00+03:00

2025-07-11T14:14:00+03:00

2025-07-11T14:14:00+03:00

здоровье - общество

россия

курская область

болгария

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пиротехники МЧС России за11 месяцев уничтожили в курском приграничье более 10 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе замаскированных украинскими военными под книги, игрушки и даже сладости, сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства. "Пиротехники МЧС России работают в Курской области с 10 августа 2024 года. За этот период они провели обследование более 200 гектаров территорий, изъяли и уничтожили более 10 тысяч взрывоопасных предметов", - отмечается в сообщении МЧС РФ. В ведомстве уточнили, что в их числе – FPV-дроны, ударные беспилотники, сбросы с БПЛА, боевые части ракет, суббоеприпасы. Часто встречаются предметы кустарного производства, такие как мины, напечатанные на 3D-принтере. В МЧС РФ подчеркнули, что география боеприпасов обширна: обнаружено и обезврежено вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Болгарии, Германии, Швеции, Испании Противник маскирует взрывоопасные предметы в книги, мягкие игрушки, хозяйственный инвентарь, сладости, закладывает взрывчатку в денежные купюры. Работы на территории Курской области проводятся в рамках действующего правового режима КТО, отметили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20250630/kursk-2026254286.html

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

курская область

болгария

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здоровье - общество, россия, курская область, болгария, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)