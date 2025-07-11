https://ria.ru/20250711/migranty-2028572299.html

В России введут ID-карты для мигрантов

В России введут ID-карты для мигрантов - РИА Новости, 11.07.2025

В России введут ID-карты для мигрантов

На базе информресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина" введут ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:45:00+03:00

2025-07-11T14:45:00+03:00

2025-07-11T14:45:00+03:00

общество

технологии

россия

мигранты

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На базе информресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина" введут ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. В среду президент РФ подписал указ "О государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина", в котором будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать он должен в 2026 году. "На базе данного информационного ресурса в дальнейшем будут реализованы другие современные технические решения, например, введение ID-карты — единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России с электронным носителем информации", - говорится в Telegram-канале ведомства.Сведения об иностранцах, содержащиеся в различных ведомственных информационных системах, будут объединены в единое цифровое досье, технологической основой которого станет банк с биометрией (фото и отпечатки пальцев). Ресурс поручено создать МВД РФ в целях формирования актуальной информации о миграционной ситуации в стране, а также регулирования миграционных процессов в России.

https://ria.ru/20250707/poshliny-2027649041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии)