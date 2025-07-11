В России введут ID-карты для мигрантов
МВД: на базе цифрового профиля иностранного гражданина введут ID-карты
© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На базе информресурса "Цифровой профиль иностранного гражданина" введут ID-карты, которые будут удостоверять личность мигрантов в России, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ.
В среду президент РФ подписал указ "О государственном информационном ресурсе "Цифровой профиль иностранного гражданина", в котором будут содержаться сведения об иностранцах и лицах без гражданства, въезжающих в Россию, выезжающих из нее, а также пребывающих на территории РФ. Заработать он должен в 2026 году.
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"На базе данного информационного ресурса в дальнейшем будут реализованы другие современные технические решения, например, введение ID-карты — единого документа, удостоверяющего личность иностранца в России с электронным носителем информации", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сведения об иностранцах, содержащиеся в различных ведомственных информационных системах, будут объединены в единое цифровое досье, технологической основой которого станет банк с биометрией (фото и отпечатки пальцев).
Ресурс поручено создать МВД РФ в целях формирования актуальной информации о миграционной ситуации в стране, а также регулирования миграционных процессов в России.