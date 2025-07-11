Рейтинг@Mail.ru
Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 11.07.2025 (обновлено: 17:14 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/migrant-2028591152.html
Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса
Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса
Мигрантов в Москве будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:32:00+03:00
2025-07-11T17:14:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_965d4db59e0340da6f9040aa9d36fb88.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мигрантов в Москве будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе начали внедрять современные решения, чтобы с их помощью обеспечить тотальный контроль над миграционными потоками. Так, на границе мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, и сдает отпечатки пальцев, а в миграционном центре, куда обязан явиться, — геном. Если он совершит какое-либо правонарушение, искать его будет значительно легче, уточнил мэр. &quot;Более того, мы уже с помощью информационных технологий будем анализировать въезд, выезд, постановку на учет и так далее. Кроме того, чтобы контролировать перемещение и видеть, где он находится внутри города, вводится система нового миграционного учета, когда регистрация будет происходить с помощью его собственного телефона&quot;, — рассказал Собянин.Он объяснил, как это работает: на телефон ставится специальная программа, в которой робот-оператор может с любой периодичностью делать запрос, а мигрант должен ответить, показать лицо и геопозицию. Если он не отзовется, это будет считаться нарушением условий учета.Мэр добавил, что мигрантам выдают электронные карты, по которым полицейские могут проверить их статус, обозначенный красным, желтым или зеленым цветом. "Если это красный, то человек находится в активном поиске. Если желтый, то у него возможны какие-то нарушения. Зеленый — может гулять свободно", — сказал Собянин.Он подчеркнул, что система позволяет контролировать и статус мигранта, и действия полицейского, который должен принимать решения в соответствии с алгоритмом. "Если человек находится в красном секторе, ты должен его задержать. В желтом — предупредить, в зеленом — отпустить, а не наоборот", — уточнил мэр.По его словам, этот подход создаст другую реальность с точки зрения контроля за мигрантами и раскрытием преступлений.
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526217.html
https://ria.ru/20250711/migranty-2028572299.html
https://ria.ru/20250711/moskva-2028569347.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_9b0c2c75f6c153a6605dbb87506cb653.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса

Собянин: для контроля за мигрантами в Москве применят комплекс информтехнологий

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью гендиректору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью гендиректору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мигрантов в Москве будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в городе начали внедрять современные решения, чтобы с их помощью обеспечить тотальный контроль над миграционными потоками. Так, на границе мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, и сдает отпечатки пальцев, а в миграционном центре, куда обязан явиться, — геном. Если он совершит какое-либо правонарушение, искать его будет значительно легче, уточнил мэр.
Собянин: Экономика Москвы в среднем растет в темпе 4,7% в течение последних 5 лет - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал о темпах роста московской экономики
Вчера, 11:51
«

"Более того, мы уже с помощью информационных технологий будем анализировать въезд, выезд, постановку на учет и так далее. Кроме того, чтобы контролировать перемещение и видеть, где он находится внутри города, вводится система нового миграционного учета, когда регистрация будет происходить с помощью его собственного телефона", — рассказал Собянин.

Он объяснил, как это работает: на телефон ставится специальная программа, в которой робот-оператор может с любой периодичностью делать запрос, а мигрант должен ответить, показать лицо и геопозицию. Если он не отзовется, это будет считаться нарушением условий учета.
Мэр добавил, что мигрантам выдают электронные карты, по которым полицейские могут проверить их статус, обозначенный красным, желтым или зеленым цветом.
"Если это красный, то человек находится в активном поиске. Если желтый, то у него возможны какие-то нарушения. Зеленый — может гулять свободно", — сказал Собянин.
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В России введут ID-карты для мигрантов
Вчера, 14:45
Он подчеркнул, что система позволяет контролировать и статус мигранта, и действия полицейского, который должен принимать решения в соответствии с алгоритмом.
«
"Если человек находится в красном секторе, ты должен его задержать. В желтом — предупредить, в зеленом — отпустить, а не наоборот", — уточнил мэр.
По его словам, этот подход создаст другую реальность с точки зрения контроля за мигрантами и раскрытием преступлений.
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал, как Москва помогает бороться с БПЛА
Вчера, 14:37
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала