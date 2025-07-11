https://ria.ru/20250711/migrant-2028591152.html

Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса

Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин: мигрантов в Москве будут контролировать с помощью ИТ-комплекса

Мигрантов в Москве будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:32:00+03:00

2025-07-11T15:32:00+03:00

2025-07-11T17:14:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мигрантов в Москве будут контролировать с помощью комплекса информационных технологий, заявил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в городе начали внедрять современные решения, чтобы с их помощью обеспечить тотальный контроль над миграционными потоками. Так, на границе мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, и сдает отпечатки пальцев, а в миграционном центре, куда обязан явиться, — геном. Если он совершит какое-либо правонарушение, искать его будет значительно легче, уточнил мэр. "Более того, мы уже с помощью информационных технологий будем анализировать въезд, выезд, постановку на учет и так далее. Кроме того, чтобы контролировать перемещение и видеть, где он находится внутри города, вводится система нового миграционного учета, когда регистрация будет происходить с помощью его собственного телефона", — рассказал Собянин.Он объяснил, как это работает: на телефон ставится специальная программа, в которой робот-оператор может с любой периодичностью делать запрос, а мигрант должен ответить, показать лицо и геопозицию. Если он не отзовется, это будет считаться нарушением условий учета.Мэр добавил, что мигрантам выдают электронные карты, по которым полицейские могут проверить их статус, обозначенный красным, желтым или зеленым цветом. "Если это красный, то человек находится в активном поиске. Если желтый, то у него возможны какие-то нарушения. Зеленый — может гулять свободно", — сказал Собянин.Он подчеркнул, что система позволяет контролировать и статус мигранта, и действия полицейского, который должен принимать решения в соответствии с алгоритмом. "Если человек находится в красном секторе, ты должен его задержать. В желтом — предупредить, в зеленом — отпустить, а не наоборот", — уточнил мэр.По его словам, этот подход создаст другую реальность с точки зрения контроля за мигрантами и раскрытием преступлений.

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028526217.html

https://ria.ru/20250711/migranty-2028572299.html

https://ria.ru/20250711/moskva-2028569347.html

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общество, москва, сергей собянин