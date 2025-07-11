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Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 11.07.2025
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11:32 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/mid-2028521946.html
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 11.07.2025
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая
Пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:32:00+03:00
2025-07-11T11:32:00+03:00
сша
бразилия
дональд трамп
мао нин
мид кнр
брикс
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя 50-процентные торговые пошлины США на бразильские товары. "Суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела являются важными принципами устава ООН и основополагающими нормами международных отношений. Таможенные пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран", - заявила дипломат. Согласно опубликованному письму американского президента Дональда Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Кроме того, ранее он написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
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сша, бразилия, дональд трамп, мао нин, мид кнр, брикс
США, Бразилия, Дональд Трамп, Мао Нин, МИД КНР, БРИКС
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая

МИД Китая: пошлины не должны быть инструментом принуждения и запугивания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя 50-процентные торговые пошлины США на бразильские товары.
"Суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела являются важными принципами устава ООН и основополагающими нормами международных отношений. Таможенные пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран", - заявила дипломат.
Согласно опубликованному письму американского президента Дональда Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Кроме того, ранее он написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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СШАБразилияДональд ТрампМао НинМИД КНРБРИКС
 
 
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