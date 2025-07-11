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Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая - РИА Новости, 11.07.2025
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая
Пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран, заявила на брифинге в пятницу официальный... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:32:00+03:00
2025-07-11T11:32:00+03:00
2025-07-11T11:32:00+03:00
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя 50-процентные торговые пошлины США на бразильские товары. "Суверенное равенство и невмешательство во внутренние дела являются важными принципами устава ООН и основополагающими нормами международных отношений. Таможенные пошлины не должны быть инструментом принуждения, запугивания или вмешательства во внутренние дела других стран", - заявила дипломат. Согласно опубликованному письму американского президента Дональда Трампа, США с 1 августа вводят импортную пошлину на все товары из Бразилии в размере 50%. Кроме того, ранее он написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
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сша, бразилия, дональд трамп, мао нин, мид кнр, брикс
США, Бразилия, Дональд Трамп, Мао Нин, МИД КНР, БРИКС
Пошлины не должны быть инструментом жесткой силы, заявили в МИД Китая
МИД Китая: пошлины не должны быть инструментом принуждения и запугивания