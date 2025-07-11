https://ria.ru/20250711/merts-2028543178.html

Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией

Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией - РИА Новости, 11.07.2025

Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:00:00+03:00

2025-07-11T13:00:00+03:00

2025-07-11T14:00:00+03:00

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях. "Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гуманитарную помощь.

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Варвара Скокшина

россия, германия, москва, фридрих мерц, дмитрий песков, в мире