https://ria.ru/20250711/merts-2028543178.html
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией - РИА Новости, 11.07.2025
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:00:00+03:00
2025-07-11T13:00:00+03:00
2025-07-11T14:00:00+03:00
россия
германия
москва
фридрих мерц
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_8df321c4f39879e4678fa6e65d950dac.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях. "Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20250710/ssha-2028378044.html
россия
германия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028514384_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b40a12e258436007075db64724df1243.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия, москва, фридрих мерц, дмитрий песков, в мире
Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией во всех сферах