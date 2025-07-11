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Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией - РИА Новости, 11.07.2025
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13:00 11.07.2025 (обновлено: 14:00 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/merts-2028543178.html
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией - РИА Новости, 11.07.2025
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:00:00+03:00
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россия
германия
москва
фридрих мерц
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях. "Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гуманитарную помощь.
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Россия, Германия, Москва, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией

Песков назвал Мерца апологетом конфронтационности с Россией во всех сферах

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц является апологетом конфронтационности с Россией во всем, Москва учитывает это в своих действиях.
"Господин Мерц является таким яростным апологетом конфронтационности во всем с Россией. И, такой, агрессивной мобилизации Европы. Мы это видим, мы это понимаем, мы это знаем, и мы это учитываем в наших дальнейших действиях", - сказал Песков журналистам.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц завил, что во время контактов с американским президентом Дональдом Трампом настаивал на том, чтобы США продолжали оказывать Украине как военную, так и гуманитарную помощь.
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