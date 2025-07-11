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В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве - РИА Новости, 11.07.2025
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08:20 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/memorial-2028487451.html
В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве
В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве - РИА Новости, 11.07.2025
В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве
Мемориальный комплекс "Даилог культур", посвящённый поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, торжественно открыт в эквадорской столице, рассказал РИА... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:20:00+03:00
2025-07-11T08:20:00+03:00
россия
эквадор
кито
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Мемориальный комплекс "Даилог культур", посвящённый поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, торжественно открыт в эквадорской столице, рассказал РИА Новости посол России в Эквадоре Владимир Спринчан. "Сегодня в Эквадоре большое культурное событие - открыт мемориальный комплекс, посвящённый двум наиболее значимым поэтам России и Эквадора. Это нестандартный памятник: трёхметровые портреты Пушкина и Сильвы, выполненные из букв и слов их поэзии - на русском и испанском языках", - сообщил Спринчан. Портреты поэтов на бронированном стекле установлены друг напротив друга и символизируют встречу и сближение двух культур — русской и эквадорской. Комплекс установлен на Аллее поэтов в парке Эль Эхидо, в самом центре Кито, напротив Национального дома культуры и рядом с одной из станций метро, что делает его доступным для всех желающих. По словам посла, возведение мемориала заняло полтора года и было реализовано при финансовом участии эквадорских выпускников российских вузов, друзей России, местных поэтов и предпринимателей из обеих стран. "Это стало поистине народным проектом, объединяющим усилия представителей самых разных слоёв общества", - отметил Спринчан. Главным вдохновителем и координатором проекта стал эквадорский переводчик Марко Антонио Корнехо Убильюс, который адаптировал для испанского языка произведения классиков русской поэзии, в том числе Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой и Цветаевой. В 2023 году указом президента России он был награждён медалью Пушкина за вклад в развитие культурных связей между странами. "Возведение этого комплекса - логическое продолжение многолетней работы Корнехо Убильюса по популяризации русской литературы и поэзии в испаноязычном мире", - сказал российский дипломат. Открытие сопровождалось большим концертом с участием артистов и чтецов - звучали стихи Пушкина и Сильвы на двух языках, выступали творческие коллективы, исполнялись произведения русской и латиноамериканской классики. По словам организаторов, новая площадка станет важным культурным пространством для встреч, выставок и поэтических вечеров.
https://ria.ru/20250630/pushkinskiyvystavki-2026287205.html
https://ria.ru/20250622/memorialy-2024596150.html
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россия, эквадор, кито, александр пушкин
Россия, Эквадор, Кито, Александр Пушкин
В Эквадоре открыли мемориал Пушкину и Сильве

В столице Эквадора Кито открыли мемориал Пушкину и Сильве

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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МЕХИКО, 11 июл - РИА Новости, Кирилл Руденко. Мемориальный комплекс "Даилог культур", посвящённый поэтам Александру Пушкину и Медардо Анхелю Сильве, торжественно открыт в эквадорской столице, рассказал РИА Новости посол России в Эквадоре Владимир Спринчан.
"Сегодня в Эквадоре большое культурное событие - открыт мемориальный комплекс, посвящённый двум наиболее значимым поэтам России и Эквадора. Это нестандартный памятник: трёхметровые портреты Пушкина и Сильвы, выполненные из букв и слов их поэзии - на русском и испанском языках", - сообщил Спринчан.
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Портреты поэтов на бронированном стекле установлены друг напротив друга и символизируют встречу и сближение двух культур — русской и эквадорской. Комплекс установлен на Аллее поэтов в парке Эль Эхидо, в самом центре Кито, напротив Национального дома культуры и рядом с одной из станций метро, что делает его доступным для всех желающих.
По словам посла, возведение мемориала заняло полтора года и было реализовано при финансовом участии эквадорских выпускников российских вузов, друзей России, местных поэтов и предпринимателей из обеих стран.
"Это стало поистине народным проектом, объединяющим усилия представителей самых разных слоёв общества", - отметил Спринчан.
Главным вдохновителем и координатором проекта стал эквадорский переводчик Марко Антонио Корнехо Убильюс, который адаптировал для испанского языка произведения классиков русской поэзии, в том числе Пушкина, Лермонтова, Блока, Ахматовой и Цветаевой. В 2023 году указом президента России он был награждён медалью Пушкина за вклад в развитие культурных связей между странами.
"Возведение этого комплекса - логическое продолжение многолетней работы Корнехо Убильюса по популяризации русской литературы и поэзии в испаноязычном мире", - сказал российский дипломат.
Открытие сопровождалось большим концертом с участием артистов и чтецов - звучали стихи Пушкина и Сильвы на двух языках, выступали творческие коллективы, исполнялись произведения русской и латиноамериканской классики. По словам организаторов, новая площадка станет важным культурным пространством для встреч, выставок и поэтических вечеров.
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РоссияЭквадорКитоАлександр Пушкин
 
 
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