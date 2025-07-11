Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
15:00 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/malkov-2028576429.html
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов - РИА Новости, 11.07.2025
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:00:00+03:00
2025-07-11T15:00:00+03:00
рязанская область
павел малков
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_67ae3f926a4ec410521496b7f6c05d17.jpg
РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на сельхозпредприятия. "Благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" сельхозпредприятия могут привлекать молодых специалистов. В этом году создаём первые 8 агроклассов с современным оборудованием. Они заработают с 1 сентября в семи муниципалитетах", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он призвал агропредприятия региона участвовать в этом проекте. "Сельское хозяйство – стратегическое направление для страны и Рязанской области. Динамика хорошая: прибавляем постоянно в животноводстве и в растениеводстве благодаря труду аграриев и нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". За последние 5 лет урожаи зерна выросли в 1,5 раза, масличных – почти в 3 раза", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20250710/malkov-2028441401.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_159a4fdcf2a9f9d62e5b9b65a3bcdbaa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, агропродукция
Рязанская область, Павел Малков, агропродукция
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов

Малков: восемь агроклассов создадут в Рязанской области в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Читать ria.ru в
Дзен
РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на сельхозпредприятия.
"Благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" сельхозпредприятия могут привлекать молодых специалистов. В этом году создаём первые 8 агроклассов с современным оборудованием. Они заработают с 1 сентября в семи муниципалитетах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он призвал агропредприятия региона участвовать в этом проекте.
"Сельское хозяйство – стратегическое направление для страны и Рязанской области. Динамика хорошая: прибавляем постоянно в животноводстве и в растениеводстве благодаря труду аграриев и нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". За последние 5 лет урожаи зерна выросли в 1,5 раза, масличных – почти в 3 раза", - отметил Павел Малков.
Посевной комплекс - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за 30 лет
10 июля, 20:04
 
Рязанская областьПавел Малковагропродукция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала