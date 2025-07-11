https://ria.ru/20250711/malkov-2028576429.html

Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов

Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов - РИА Новости, 11.07.2025

Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:00:00+03:00

2025-07-11T15:00:00+03:00

2025-07-11T15:00:00+03:00

рязанская область

павел малков

агропродукция

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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на сельхозпредприятия. "Благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" сельхозпредприятия могут привлекать молодых специалистов. В этом году создаём первые 8 агроклассов с современным оборудованием. Они заработают с 1 сентября в семи муниципалитетах", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он призвал агропредприятия региона участвовать в этом проекте. "Сельское хозяйство – стратегическое направление для страны и Рязанской области. Динамика хорошая: прибавляем постоянно в животноводстве и в растениеводстве благодаря труду аграриев и нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". За последние 5 лет урожаи зерна выросли в 1,5 раза, масличных – почти в 3 раза", - отметил Павел Малков.

https://ria.ru/20250710/malkov-2028441401.html

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павел малков, агропродукция