https://ria.ru/20250711/malkov-2028576429.html
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов - РИА Новости, 11.07.2025
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов
Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:00:00+03:00
2025-07-11T15:00:00+03:00
2025-07-11T15:00:00+03:00
рязанская область
павел малков
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:291:3071:2018_1920x0_80_0_0_67ae3f926a4ec410521496b7f6c05d17.jpg
РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на сельхозпредприятия. "Благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" сельхозпредприятия могут привлекать молодых специалистов. В этом году создаём первые 8 агроклассов с современным оборудованием. Они заработают с 1 сентября в семи муниципалитетах", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он призвал агропредприятия региона участвовать в этом проекте. "Сельское хозяйство – стратегическое направление для страны и Рязанской области. Динамика хорошая: прибавляем постоянно в животноводстве и в растениеводстве благодаря труду аграриев и нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". За последние 5 лет урожаи зерна выросли в 1,5 раза, масличных – почти в 3 раза", - отметил Павел Малков.
https://ria.ru/20250710/malkov-2028441401.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023694279_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_159a4fdcf2a9f9d62e5b9b65a3bcdbaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел малков, агропродукция
Рязанская область, Павел Малков, агропродукция
Губернатор Рязанской области рассказал о создании агроклассов
Малков: восемь агроклассов создадут в Рязанской области в этом году
РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что в этом году в регионе создадут первые восемь агроклассов для привлечения молодых специалистов на сельхозпредприятия.
"Благодаря федеральному проекту "Кадры в АПК" сельхозпредприятия могут привлекать молодых специалистов. В этом году создаём первые 8 агроклассов с современным оборудованием. Они заработают с 1 сентября в семи муниципалитетах", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он призвал агропредприятия региона участвовать в этом проекте.
"Сельское хозяйство – стратегическое направление для страны и Рязанской области. Динамика хорошая: прибавляем постоянно в животноводстве и в растениеводстве благодаря труду аграриев и нацпроекту "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности". За последние 5 лет урожаи зерна выросли в 1,5 раза, масличных – почти в 3 раза", - отметил Павел Малков.