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Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы - РИА Новости, 11.07.2025
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15:15 11.07.2025 (обновлено: 15:24 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/malchik-2028584192.html
Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы
Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы - РИА Новости, 11.07.2025
Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы
Мальчика, пострадавшего из-за действий злоумышленника в "Шереметьево", выписали из больницы, сейчас он сам ест, пьёт и активно передвигается, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:15:00+03:00
2025-07-11T15:24:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего из-за действий злоумышленника в "Шереметьево", выписали из больницы, сейчас он сам ест, пьёт и активно передвигается, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области."Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в "Шереметьево", сегодня выписан из ДКЦ им. Л.М. Рошаля. Двухлетний ребенок провёл в центре 19 дней, из которых 10 в коме. На сегодняшний день ребёнок сам ест, пьёт, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация. Его спасением занимались десятки врачей и медицинских сестер. Спасибо каждому, вы - настоящие герои", - отмечается в Telegram-канале минздрава региона.
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шереметьево (аэропорт), здоровье - общество, московская область (подмосковье), происшествия
Шереметьево (аэропорт), Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Происшествия
Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы

Пострадавшего от падения на пол в Шереметьево мальчика выписали из больницы

© Ирина Волк/TelegramПодозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево
Подозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Ирина Волк/Telegram
Подозреваемый в нападении на двухлетнего мальчика в аэропорту Шереметьево
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего из-за действий злоумышленника в "Шереметьево", выписали из больницы, сейчас он сам ест, пьёт и активно передвигается, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
"Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в "Шереметьево", сегодня выписан из ДКЦ им. Л.М. Рошаля. Двухлетний ребенок провёл в центре 19 дней, из которых 10 в коме. На сегодняшний день ребёнок сам ест, пьёт, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация. Его спасением занимались десятки врачей и медицинских сестер. Спасибо каждому, вы - настоящие герои", - отмечается в Telegram-канале минздрава региона.
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Шереметьево (аэропорт)Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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