https://ria.ru/20250711/malchik-2028584192.html

Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы

Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы - РИА Новости, 11.07.2025

Мальчика, которого бросили на пол в Шереметьево, выписали из больницы

Мальчика, пострадавшего из-за действий злоумышленника в "Шереметьево", выписали из больницы, сейчас он сам ест, пьёт и активно передвигается, сообщили в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:15:00+03:00

2025-07-11T15:15:00+03:00

2025-07-11T15:24:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025429101_20:0:1885:1049_1920x0_80_0_0_72d327478af4a4c76e236bb89b73e4a6.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мальчика, пострадавшего из-за действий злоумышленника в "Шереметьево", выписали из больницы, сейчас он сам ест, пьёт и активно передвигается, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области."Мальчик, которого неадекват швырнул об пол в "Шереметьево", сегодня выписан из ДКЦ им. Л.М. Рошаля. Двухлетний ребенок провёл в центре 19 дней, из которых 10 в коме. На сегодняшний день ребёнок сам ест, пьёт, активно передвигается, играет с игрушками и постепенно начинает говорить. Впереди дальнейшая реабилитация. Его спасением занимались десятки врачей и медицинских сестер. Спасибо каждому, вы - настоящие герои", - отмечается в Telegram-канале минздрава региона.

https://ria.ru/20250628/malchik-2026010842.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), здоровье - общество, московская область (подмосковье), происшествия