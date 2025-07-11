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Макрон объявил о планах патрулирования Украины - РИА Новости, 11.07.2025
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02:13 11.07.2025 (обновлено: 09:19 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/makron-2028471333.html
Макрон объявил о планах патрулирования Украины
Макрон объявил о планах патрулирования Украины - РИА Новости, 11.07.2025
Макрон объявил о планах патрулирования Украины
Страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:13:00+03:00
2025-07-11T09:19:00+03:00
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
кир стармер
сергей лавров
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером."Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии", — cказал он.По словам президента Франции, таким образом будет послан "стратегический сигнал" России.В четверг в Лондоне прошел франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой обсуждались детали дальнейших поставок и поддержки Киева.Позже канцелярия премьер-министра выпустила заявление, в котором отмечается, что координационный центр в Киеве будет создан в случае размещения контингента коалиции на Украине. Им будет руководить "двухзвездный офицер британской армии", заявили на Дауининг-стрит.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
https://ria.ru/20250710/sderzhivanie-2028374103.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Макрон объявил о планах патрулирования Украины

Макрон: страны "коалиции желающих" планируют патрулировать небо над Украиной

© AP Photo / Leon NealПрезидент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Leon Neal
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером.
"Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии", — cказал он.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Французский политик обвинил Макрона в передаче ядерного сдерживания США
Вчера, 15:09
По словам президента Франции, таким образом будет послан "стратегический сигнал" России.
В четверг в Лондоне прошел франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой обсуждались детали дальнейших поставок и поддержки Киева.
Позже канцелярия премьер-министра выпустила заявление, в котором отмечается, что координационный центр в Киеве будет создан в случае размещения контингента коалиции на Украине. Им будет руководить "двухзвездный офицер британской армии", заявили на Дауининг-стрит.
Журналист Патрик Кристис, трансляция речи президента Макрона - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления
Вчера, 05:03
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Путин не потерпит". Во Франции предупредили Макрона и Стармера
6 июля, 16:19
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронКир СтармерСергей ЛавровСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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