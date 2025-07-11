https://ria.ru/20250711/makron-2028471333.html

Макрон объявил о планах патрулирования Украины

Макрон объявил о планах патрулирования Украины - РИА Новости, 11.07.2025

Макрон объявил о планах патрулирования Украины

Страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:13:00+03:00

2025-07-11T02:13:00+03:00

2025-07-11T09:19:00+03:00

в мире

украина

россия

франция

эммануэль макрон

кир стармер

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Страны "коалиции желающих" будут патрулировать воздушное и морское пространство Украины после заключения соглашения о прекращении огня с Россией в рамках концепции восстановления страны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером."Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии", — cказал он.По словам президента Франции, таким образом будет послан "стратегический сигнал" России.В четверг в Лондоне прошел франко-британский саммит и встреча так называемой "коалиции желающих" по видеосвязи, в ходе которой обсуждались детали дальнейших поставок и поддержки Киева.Позже канцелярия премьер-министра выпустила заявление, в котором отмечается, что координационный центр в Киеве будет создан в случае размещения контингента коалиции на Украине. Им будет руководить "двухзвездный офицер британской армии", заявили на Дауининг-стрит.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.Пресс-бюро Службы внешней разведки России в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250710/sderzhivanie-2028374103.html

https://ria.ru/20250710/makron--2028261718.html

https://ria.ru/20250706/sammit-2027504690.html

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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)