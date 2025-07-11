В администрации Махачкалы прошли обыски
В администрации Махачкалы прошли обыски по делу о расселении общежития
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
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"Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития… Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казненное учреждение - ред.) "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы", – говорится в сообщении.
По данным следствия, общежитие №2 по улице Азизова в Махачкале признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Однако чиновники администрации города не предоставили жильцам общежития жилые помещения взамен аварийных, не оказали им материальную помощь, "чем существенно нарушены права и законные интересы граждан".
Потерпевшими по делу признаны 33 жителя общежития. В СК отметили, что сейчас принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество полностью или частично уничтожены.