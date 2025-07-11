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В администрации Махачкалы прошли обыски - РИА Новости, 11.07.2025
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15:56 11.07.2025 (обновлено: 16:39 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/makhachkala-2028596486.html
В администрации Махачкалы прошли обыски
В администрации Махачкалы прошли обыски - РИА Новости, 11.07.2025
В администрации Махачкалы прошли обыски
Обыски прошли в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:56:00+03:00
2025-07-11T16:39:00+03:00
происшествия
махачкала
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану."Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития… Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казненное учреждение - ред.) "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы", – говорится в сообщении.По данным следствия, общежитие №2 по улице Азизова в Махачкале признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Однако чиновники администрации города не предоставили жильцам общежития жилые помещения взамен аварийных, не оказали им материальную помощь, "чем существенно нарушены права и законные интересы граждан".Потерпевшими по делу признаны 33 жителя общежития. В СК отметили, что сейчас принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество полностью или частично уничтожены.
https://ria.ru/20250704/vospitatel-2027084856.html
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происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Махачкала, Следственный комитет России (СК РФ)
В администрации Махачкалы прошли обыски

В администрации Махачкалы прошли обыски по делу о расселении общежития

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.
«
"Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития… Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казненное учреждение - ред.) "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы", – говорится в сообщении.
По данным следствия, общежитие №2 по улице Азизова в Махачкале признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Однако чиновники администрации города не предоставили жильцам общежития жилые помещения взамен аварийных, не оказали им материальную помощь, "чем существенно нарушены права и законные интересы граждан".
Потерпевшими по делу признаны 33 жителя общежития. В СК отметили, что сейчас принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество полностью или частично уничтожены.
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ПроисшествияМахачкалаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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