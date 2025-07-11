https://ria.ru/20250711/makhachkala-2028596486.html

В администрации Махачкалы прошли обыски

В администрации Махачкалы прошли обыски - РИА Новости, 11.07.2025

В администрации Махачкалы прошли обыски

Обыски прошли в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:56:00+03:00

2025-07-11T15:56:00+03:00

2025-07-11T16:39:00+03:00

происшествия

махачкала

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 11 июл - РИА Новости. Обыски прошли в администрации Махачкалы и двух управлениях мэрии по делу о халатности при расселении жителей аварийного общежития, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану."Следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации города Махачкалы при расселении жителей аварийного общежития… Сегодня следователи провели обыски в администрации города Махачкалы, МКУ (муниципальное казненное учреждение - ред.) "Управление по делам ГО и ЧС города Махачкалы" и МКУ "Управление по жилищным вопросам" города Махачкалы", – говорится в сообщении.По данным следствия, общежитие №2 по улице Азизова в Махачкале признано аварийным и подлежит сносу. Четвертый этаж здания после пожара полностью разрушен и не пригоден для проживания. Однако чиновники администрации города не предоставили жильцам общежития жилые помещения взамен аварийных, не оказали им материальную помощь, "чем существенно нарушены права и законные интересы граждан".Потерпевшими по делу признаны 33 жителя общежития. В СК отметили, что сейчас принимаются меры по предоставлению временного жилья и выплаты материальной помощи семьям, чьи жилые помещения и имущество полностью или частично уничтожены.

https://ria.ru/20250704/vospitatel-2027084856.html

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, следственный комитет россии (ск рф)