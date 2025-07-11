https://ria.ru/20250711/luna-2028473163.html
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением - РИА Новости, 11.07.2025
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением
Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:56:00+03:00
2025-07-11T02:56:00+03:00
2025-07-11T10:09:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня"."Гигантская Оленья Луна появилась прямо сейчас над Москвой", — говорится в публикацииИюльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают отрастать новые рога.
https://ria.ru/20250703/polnolunie-v-iyule-2026961610.html
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РИА Новости
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космос - риа наука, москва
Космос - РИА Наука, Москва
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением
Над Москвой взошла Оленья Луна