https://ria.ru/20250711/luna-2028473163.html

Жители Москвы столкнулись с необычным явлением

Жители Москвы столкнулись с необычным явлением - РИА Новости, 11.07.2025

Жители Москвы столкнулись с необычным явлением

Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня". РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:56:00+03:00

2025-07-11T02:56:00+03:00

2025-07-11T10:09:00+03:00

космос - риа наука

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028501180_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa8b89f3c22029f6ca3a1ea1bd5641e5.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня"."Гигантская Оленья Луна появилась прямо сейчас над Москвой", — говорится в публикацииИюльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают отрастать новые рога.

https://ria.ru/20250703/polnolunie-v-iyule-2026961610.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, москва