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Жители Москвы столкнулись с необычным явлением - РИА Новости, 11.07.2025
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02:56 11.07.2025 (обновлено: 10:09 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/luna-2028473163.html
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением - РИА Новости, 11.07.2025
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением
Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T02:56:00+03:00
2025-07-11T10:09:00+03:00
космос - риа наука
москва
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня"."Гигантская Оленья Луна появилась прямо сейчас над Москвой", — говорится в публикацииИюльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают отрастать новые рога.
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космос - риа наука, москва
Космос - РИА Наука, Москва
Жители Москвы столкнулись с необычным явлением

Над Москвой взошла Оленья Луна

© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan"Оленья Луна" над Москвой. 10 июля 2025
Оленья Луна над Москвой. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Getty Images / Anadolu/Sefa Karacan
"Оленья Луна" над Москвой. 10 июля 2025
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Необычное астрономическое явление, называемое Оленьей Луной, замечено в небе над Москвой, сообщает Telegram-канал "Москва сегодня".
"Гигантская Оленья Луна появилась прямо сейчас над Москвой", — говорится в публикации
Июльское полнолуние принято называть "Оленьей луной". Традиция восходит к индейским племенам, которые соотносили явление с периодом, когда у самцов оленей начинают отрастать новые рога.
Полнолуние - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Полнолуние в июле 2025 года: когда будет и сколько продлится Оленья Луна
3 июля, 15:53
 
Космос - РИА НаукаМосква
 
 
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