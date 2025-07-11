https://ria.ru/20250711/lipetsk-2028550377.html
Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года
Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года - РИА Новости, 11.07.2025
Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года
К концу 2025 года в поселке Добринка Липецкой области планируют завершить строительство жилого комплекса для работников агропромышленного комплекса региона... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:27:00+03:00
2025-07-11T13:27:00+03:00
2025-07-11T13:27:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
агропродукция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027686615_0:76:1000:639_1920x0_80_0_0_0663a0447702dcdb64f5d700fedb7ffc.jpg
ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. К концу 2025 года в поселке Добринка Липецкой области планируют завершить строительство жилого комплекса для работников агропромышленного комплекса региона (АПК), сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что жилой комплекс включает в себя 24 индивидуальных дома для работников агропромышленного комплекса Добринского района области. Для семей до четырех человек площадь дома составит 72 квадратных метра, до пяти - 90 квадратных метров, многодетным семьям предоставят дома площадью 126 квадратных метров. В домах - современная планировка: изолированные комнаты, санузлы, прихожие, просторные кухни. В окнах - пластиковые стеклопакеты. Возле домов предусмотрена территория для ведения приусадебного хозяйства. Квартиры новоселы получат с отделкой и газовым оборудованием. По словам Артамонова, в микрорайоне, где строится комплекс, четыре улицы. С некоторых пор там живут семьи врачей, педагогов и сельхозработников. Всего в Добринском районе по программе комплексного развития сельских территорий уже построено 15 домов: 12 в поселке Добринка и три – в деревне Благодать. "Строительство современного жилого комплекса в Добринке – яркий пример эффективной реализации госпрограммы КРСТ (комплексное развитие сельских территорий – ред.). Благодаря софинансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также поддержке сельхозпредприятий, мы создаем комфортные условия для жизни и работы специалистов на селе. Уникальные условия выкупа жилья – за 10% после пяти лет и всего за 1% после 10 лет работы – это наша серьезная инвестиция в закрепление кадров. 24 новых дома в Добринке, 20 квартир в Добровском, первый многоквартирный дом в Тербунском – программа КРСТ выходит на новый уровень, формируя современную инфраструктуру и уверенность в будущем для жителей сельских территорий", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20250710/razvitie-2028331450.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027686615_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_cbc17f94d762fe1c76d75e5026ba6962.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, агропродукция
Липецкая область, Игорь Артамонов, агропродукция
Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года
Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу года
ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. К концу 2025 года в поселке Добринка Липецкой области планируют завершить строительство жилого комплекса для работников агропромышленного комплекса региона (АПК), сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он уточнил, что жилой комплекс включает в себя 24 индивидуальных дома для работников агропромышленного комплекса Добринского района области. Для семей до четырех человек площадь дома составит 72 квадратных метра, до пяти - 90 квадратных метров, многодетным семьям предоставят дома площадью 126 квадратных метров. В домах - современная планировка: изолированные комнаты, санузлы, прихожие, просторные кухни. В окнах - пластиковые стеклопакеты. Возле домов предусмотрена территория для ведения приусадебного хозяйства. Квартиры новоселы получат с отделкой и газовым оборудованием.
По словам Артамонова, в микрорайоне, где строится комплекс, четыре улицы. С некоторых пор там живут семьи врачей, педагогов и сельхозработников. Всего в Добринском районе по программе комплексного развития сельских территорий уже построено 15 домов: 12 в поселке Добринка и три – в деревне Благодать.
"Строительство современного жилого комплекса в Добринке – яркий пример эффективной реализации госпрограммы КРСТ (комплексное развитие сельских территорий – ред.). Благодаря софинансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также поддержке сельхозпредприятий, мы создаем комфортные условия для жизни и работы специалистов на селе. Уникальные условия выкупа жилья – за 10% после пяти лет и всего за 1% после 10 лет работы – это наша серьезная инвестиция в закрепление кадров. 24 новых дома в Добринке, 20 квартир в Добровском, первый многоквартирный дом в Тербунском – программа КРСТ выходит на новый уровень, формируя современную инфраструктуру и уверенность в будущем для жителей сельских территорий", – отметил Артамонов.