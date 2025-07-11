https://ria.ru/20250711/lipetsk-2028550377.html

Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года

Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года - РИА Новости, 11.07.2025

Жилье для работников АПК построят в Липецкой области к концу 2025 года

К концу 2025 года в поселке Добринка Липецкой области планируют завершить строительство жилого комплекса для работников агропромышленного комплекса региона... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:27:00+03:00

2025-07-11T13:27:00+03:00

2025-07-11T13:27:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

агропродукция

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ЛИПЕЦК, 11 июл - РИА Новости. К концу 2025 года в поселке Добринка Липецкой области планируют завершить строительство жилого комплекса для работников агропромышленного комплекса региона (АПК), сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он уточнил, что жилой комплекс включает в себя 24 индивидуальных дома для работников агропромышленного комплекса Добринского района области. Для семей до четырех человек площадь дома составит 72 квадратных метра, до пяти - 90 квадратных метров, многодетным семьям предоставят дома площадью 126 квадратных метров. В домах - современная планировка: изолированные комнаты, санузлы, прихожие, просторные кухни. В окнах - пластиковые стеклопакеты. Возле домов предусмотрена территория для ведения приусадебного хозяйства. Квартиры новоселы получат с отделкой и газовым оборудованием. По словам Артамонова, в микрорайоне, где строится комплекс, четыре улицы. С некоторых пор там живут семьи врачей, педагогов и сельхозработников. Всего в Добринском районе по программе комплексного развития сельских территорий уже построено 15 домов: 12 в поселке Добринка и три – в деревне Благодать. "Строительство современного жилого комплекса в Добринке – яркий пример эффективной реализации госпрограммы КРСТ (комплексное развитие сельских территорий – ред.). Благодаря софинансированию из федерального, областного и местного бюджетов, а также поддержке сельхозпредприятий, мы создаем комфортные условия для жизни и работы специалистов на селе. Уникальные условия выкупа жилья – за 10% после пяти лет и всего за 1% после 10 лет работы – это наша серьезная инвестиция в закрепление кадров. 24 новых дома в Добринке, 20 квартир в Добровском, первый многоквартирный дом в Тербунском – программа КРСТ выходит на новый уровень, формируя современную инфраструктуру и уверенность в будущем для жителей сельских территорий", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20250710/razvitie-2028331450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь артамонов, агропродукция