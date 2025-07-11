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Лидеры ЕС не справляются с вызовами, заявил депутат Европарламента - РИА Новости, 11.07.2025
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13:40 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/lidery-2028552438.html
Лидеры ЕС не справляются с вызовами, заявил депутат Европарламента
Лидеры ЕС не справляются с вызовами, заявил депутат Европарламента - РИА Новости, 11.07.2025
Лидеры ЕС не справляются с вызовами, заявил депутат Европарламента
Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:40:00+03:00
2025-07-11T13:40:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке наблюдается отсутствие должного руководства. "Я не вижу достаточно управления и искренних усилий со стороны ЕС по решению главных вызовов нашего времени", - заявил Андрюкайтис в комментарии газете Politico. По его словам, ЕС не справляется с целым рядом задач, например, с вопросами здравоохранения и созданием "глобальной антироссийской коалиции".
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в мире, евросоюз, европарламент, politico
В мире, Евросоюз, Европарламент, Politico
Лидеры ЕС не справляются с вызовами, заявил депутат Европарламента

Депутат Андрюкайтис: лидеры ЕС не справляются с глобальными вызовами

© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Депутат Европарламента Витянис Андрюкайтис упрекнул руководство Евросоюза в том, что оно не справляется с глобальными вызовами современности, в блоке наблюдается отсутствие должного руководства.
"Я не вижу достаточно управления и искренних усилий со стороны ЕС по решению главных вызовов нашего времени", - заявил Андрюкайтис в комментарии газете Politico.
По его словам, ЕС не справляется с целым рядом задач, например, с вопросами здравоохранения и созданием "глобальной антироссийской коалиции".
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