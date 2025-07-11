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Почти 2,5 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку - РИА Новости, 11.07.2025
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:46 11.07.2025 (обновлено: 13:47 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/lgoty-2028553930.html
Почти 2,5 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку
Почти 2,5 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку - РИА Новости, 11.07.2025
Почти 2,5 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку
В Подмосковье 2 465 многодетных семей получили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:46:00+03:00
2025-07-11T13:47:00+03:00
новости подмосковья
льготы
парковка
многодетные семьи
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Подмосковье 2 465 многодетных семей получили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. "Более 500 заявок были отклонены — часто заявители подают документы на транспортные средства, не соответствующих категориям М1 и М2, на которые распространяется льгота, также предоставляют противоречивые сведения или просроченные документы. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа", — говорится в сообщении. На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется. В ведомстве напомнили, что бесплатно парковаться на платных парковках в 17 населенных пунктах Московской области могут многодетные семьи только из Подмосковья. Льготные разрешения других регионов не действуют. Подробную информацию о платных парковках можно получить на сайте Минтранса региона.
https://ria.ru/20250711/transport-2028551989.html
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льготы, парковка, многодетные семьи
Новости Подмосковья, Льготы, Парковка, Многодетные семьи
Почти 2,5 тысячи многодетных семей Подмосковья оформили льготу на парковку

Почти 2,5 тысячи многодетных семей оформили бесплатную парковку в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожный знак "Парковка"
Дорожный знак Парковка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Дорожный знак "Парковка"
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Подмосковье 2 465 многодетных семей получили разрешение на бесплатную парковку через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
"Более 500 заявок были отклонены — часто заявители подают документы на транспортные средства, не соответствующих категориям М1 и М2, на которые распространяется льгота, также предоставляют противоречивые сведения или просроченные документы. Для удобства заявителей при подаче документов подключены подсказки, а искусственный интеллект проверяет приложенные документы, которые помогают заявителям в подаче документов и снижают процент отказа", — говорится в сообщении.
На семью можно получить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.
В ведомстве напомнили, что бесплатно парковаться на платных парковках в 17 населенных пунктах Московской области могут многодетные семьи только из Подмосковья. Льготные разрешения других регионов не действуют.
Подробную информацию о платных парковках можно получить на сайте Минтранса региона.
Речной транспорт - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
13:37
 
Новости ПодмосковьяЛьготыПарковкаМногодетные семьи
 
 
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