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Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место - РИА Новости, 11.07.2025
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17:33 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/lev-2028632451.html
Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место
Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место - РИА Новости, 11.07.2025
Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место
Льва, изъятого с дачного участка сургутского блогера и находящегося на карантине в центре туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе (ХМАО), могут... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:33:00+03:00
2025-07-11T17:33:00+03:00
нефтеюганский район
свердловская область
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Льва, изъятого с дачного участка сургутского блогера и находящегося на карантине в центре туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе (ХМАО), могут отправить в Челябинскую или Свердловскую область, сообщили РИА Новости в центре. "Так как лев находится временно в центре туризма и отдыха "Парус", контролирующие ситуацию органы ведут переговоры по вопросу дальнейшего пребывания льва. Предварительно, его перевезут в Челябинскую или Свердловскую область", – сказал собеседник агентства. В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый. Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, гуляет он только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что никаких язв на теле животного нет, а ест он мясо и "никакого кошачьего корма". Магомедов добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать. В среду он подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли. Согласно информации из официального Telegram-канала руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, львенка изъяли и направили в безопасные условия, его ждал карантин, медицинское обследование и размещение в просторном вольере.
https://ria.ru/20250711/sud-2028553752.html
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нефтеюганский район
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нефтеюганский район, свердловская область, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Нефтеюганский район, Свердловская область, Россия, Светлана Радионова, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место

Льва, изъятого у сургутского блогера, отправят в Екатеринбург или Челябинск

© Фото : соцсетиЛьвенок Харис блогера Амирхана Магомедова
Львенок Харис блогера Амирхана Магомедова - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : соцсети
Львенок Харис блогера Амирхана Магомедова. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Льва, изъятого с дачного участка сургутского блогера и находящегося на карантине в центре туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе (ХМАО), могут отправить в Челябинскую или Свердловскую область, сообщили РИА Новости в центре.
"Так как лев находится временно в центре туризма и отдыха "Парус", контролирующие ситуацию органы ведут переговоры по вопросу дальнейшего пребывания льва. Предварительно, его перевезут в Челябинскую или Свердловскую область", – сказал собеседник агентства.
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Вчера, 13:46
В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый.
Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, гуляет он только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что никаких язв на теле животного нет, а ест он мясо и "никакого кошачьего корма". Магомедов добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать. В среду он подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли.
Согласно информации из официального Telegram-канала руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, львенка изъяли и направили в безопасные условия, его ждал карантин, медицинское обследование и размещение в просторном вольере.
Цирк - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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9 июля, 01:08
 
Нефтеюганский районСвердловская областьРоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
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