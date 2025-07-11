https://ria.ru/20250711/lev-2028632451.html

Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место

Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место - РИА Новости, 11.07.2025

Льва, изъятого у блогера, перевезут в безопасное место

Льва, изъятого с дачного участка сургутского блогера и находящегося на карантине в центре туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе (ХМАО), могут... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:33:00+03:00

2025-07-11T17:33:00+03:00

2025-07-11T17:33:00+03:00

нефтеюганский район

свердловская область

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028219311_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_e811fa2d278a68304a3b77abe4cb6584.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Льва, изъятого с дачного участка сургутского блогера и находящегося на карантине в центре туризма и отдыха "Парус" в Нефтеюганском районе (ХМАО), могут отправить в Челябинскую или Свердловскую область, сообщили РИА Новости в центре. "Так как лев находится временно в центре туризма и отдыха "Парус", контролирующие ситуацию органы ведут переговоры по вопросу дальнейшего пребывания льва. Предварительно, его перевезут в Челябинскую или Свердловскую область", – сказал собеседник агентства. В СМИ 6 июля появились публикации со ссылкой на местных жителей о том, что сургутский блогер Амирхан Магомедов, содержащий на своем участке льва, якобы плохо ухаживает за животным, утверждалось, что царь зверей "живет в каком-то сарае", "питается дешевым кошачьим кормом", "тощий, покрыт язвами". В управлении МВД по региону сообщали, что из-за поступивших жалоб проводится проверка по статье 245 УК РФ о возможном жестоком обращении с животным, в ситуации разбирается участковый. Амирхан Магомедов рассказывал РИА Новости, что сведения в прессе о плохом уходе за львом – неправда, полагает, что на него могли пожаловаться соседи. По его словам, его месячные затраты на африканского льва, которому 16 июля исполнится ровно год, составляют порядка 170 тысяч рублей, у животного есть ветеринар, гуляет он только на территории участка на поводке. Собеседник агентства заявлял, что никаких язв на теле животного нет, а ест он мясо и "никакого кошачьего корма". Магомедов добавлял, что еще в марте принял решение поместить Хариса в зоопарк в Тюмени или Екатеринбурге – куда-нибудь поближе, чтобы его навещать. В среду он подтвердил РИА Новости, что льва у него изъяли. Согласно информации из официального Telegram-канала руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, львенка изъяли и направили в безопасные условия, его ждал карантин, медицинское обследование и размещение в просторном вольере.

https://ria.ru/20250711/sud-2028553752.html

https://ria.ru/20250709/zakonoproekt-2028043442.html

нефтеюганский район

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нефтеюганский район, свердловская область, россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество