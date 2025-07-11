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Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик - РИА Новости, 11.07.2025
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10:52 11.07.2025 (обновлено: 10:57 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/leto-2028512482.html
Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик
Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик - РИА Новости, 11.07.2025
Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик
Экватор лета с самыми высокими температурами в Центральной России будет пройден в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:52:00+03:00
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общество
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экватор лета с самыми высокими температурами в Центральной России будет пройден в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что с каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию. Склонение звезды будет постепенно уменьшатся, а значит, и сокращаться световой день. Только за ближайшую неделю продолжительность дня уменьшится на 13-15 минут, а до конца июля - более чем на час. "Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, "экватор" лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать", - рассказал Тишковец.
https://ria.ru/20250711/khram-2028479957.html
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общество, евгений тишковец, россия
Общество, Евгений Тишковец, Россия
Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик

Тишковец: пик температур в Центральной России будет пройден в эти дни

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛето в Москве
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Экватор лета с самыми высокими температурами в Центральной России будет пройден в ближайшие дни, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что с каждым днем Солнце будет удаляться от точки летнего солнцестояния к осеннему равноденствию. Склонение звезды будет постепенно уменьшатся, а значит, и сокращаться световой день. Только за ближайшую неделю продолжительность дня уменьшится на 13-15 минут, а до конца июля - более чем на час.
"Сезон, конечно, продолжится и еще будет долго радовать москвичей умеренным теплом и солнцем. Но по всей видимости, "экватор" лета, с самыми высокими температурами воздуха, которые обычно приходится на финал июля, в Центральной России будет пройден в эти дни. Лето начнет очень медленно угасать", - рассказал Тишковец.
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