https://ria.ru/20250711/ldpr-2028686301.html
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов - РИА Новости, 11.07.2025
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов
ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе с последующим запретом деятельности при выявлении повторных нарушениях, РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:19:00+03:00
2025-07-11T21:19:00+03:00
2025-07-11T21:19:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
лдпр
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе с последующим запретом деятельности при выявлении повторных нарушениях, инициатива будет направлена в соответствующие ведомства, сообщила РИА Новости замруководитель Центрального аппарата партии по информполитике Элеонора Кавшар. "Недавняя проверка Роспотребнадзора снова вскрыла тревожную ситуацию: в сардельках "говяжьих" обнаружен запрещенный фермент - микробная трансглютаминаза, больше известный как "мясной клей". Он используется, чтобы "склеивать" мясные обрезки, придавая им вид цельного куска. На упаковке - ни слова, в составе - потенциальная угроза здоровью. Использование "мясного клея" запрещено в России из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски, но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. Не просто штраф, а запрет на деятельность при системных нарушениях. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу", - сказала Кавшар. Кроме того, партия предлагает вернуть ГОСТы как обязательные стандарты для массовой продукции, особенно мясной, молочной и детской. Также ЛДПР выступает за снятие моратория на проверки, если выявлены нарушения технологического процесса. "В ближайшее время предложения будут направлены на рассмотрение в профильные ведомства. Также будет инициирована экспертная сессия с участием производителей, специалистов по сертификации и представителей общественных организаций. Цель - выстроить систему, в которой невозможно будет травить людей ради прибыли", - добавила она. По ее словам, речь идет не только о правилах. Это вопрос народосбережения, подчеркнула она. "Сегодня много говорится о демографии, о необходимости повышения рождаемости, поддержки многодетных семей. Но почти не звучит другая, не менее важная тема - сохранение здоровья тех, кто уже есть. Если ребенок уже в детсаду, если семья уже живет в регионе, то их нужно защищать. Сначала от фальсификата, потом от хронических заболеваний, которые начинаются с некачественной еды", - заключила Кавшар. -0-
https://ria.ru/20240918/gosduma-1973482787.html
https://ria.ru/20241115/gosduma-1983919686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, лдпр, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, ЛДПР, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
ЛДПР предложила увеличить штрафы за обман в составе продуктов
ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов за обман в составе
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. ЛДПР предлагает увеличить штрафы для производителей продуктов питания за обман в составе с последующим запретом деятельности при выявлении повторных нарушениях, инициатива будет направлена в соответствующие ведомства, сообщила РИА Новости замруководитель Центрального аппарата партии по информполитике Элеонора Кавшар.
«
"Недавняя проверка Роспотребнадзора
снова вскрыла тревожную ситуацию: в сардельках "говяжьих" обнаружен запрещенный фермент - микробная трансглютаминаза, больше известный как "мясной клей". Он используется, чтобы "склеивать" мясные обрезки, придавая им вид цельного куска. На упаковке - ни слова, в составе - потенциальная угроза здоровью. Использование "мясного клея" запрещено в России
из-за возможных тяжелых последствий: аллергии, воспаления, потенциальные онкологические риски, но ради снижения себестоимости и презентабельного внешнего вида его продолжают применять. ЛДПР
подготовлен ряд инициатив, которые направлены на изменение ситуации: жесткая ответственность за обман в составе. Не просто штраф, а запрет на деятельность при системных нарушениях. Сами штрафы также должны быть увеличены, сегодня они не пугают и не бьют по бизнесу", - сказала Кавшар.
Кроме того, партия предлагает вернуть ГОСТы как обязательные стандарты для массовой продукции, особенно мясной, молочной и детской. Также ЛДПР выступает за снятие моратория на проверки, если выявлены нарушения технологического процесса.
«
"В ближайшее время предложения будут направлены на рассмотрение в профильные ведомства. Также будет инициирована экспертная сессия с участием производителей, специалистов по сертификации и представителей общественных организаций. Цель - выстроить систему, в которой невозможно будет травить людей ради прибыли", - добавила она.
По ее словам, речь идет не только о правилах. Это вопрос народосбережения, подчеркнула она.
"Сегодня много говорится о демографии, о необходимости повышения рождаемости, поддержки многодетных семей. Но почти не звучит другая, не менее важная тема - сохранение здоровья тех, кто уже есть. Если ребенок уже в детсаду, если семья уже живет в регионе, то их нужно защищать. Сначала от фальсификата, потом от хронических заболеваний, которые начинаются с некачественной еды", - заключила Кавшар. -0-