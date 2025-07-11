https://ria.ru/20250711/lavrov-2028497284.html

Лавров не обсуждал с Рубио угрозы Трампа бомбить Москву

Лавров не обсуждал с Рубио угрозы Трампа бомбить Москву - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров не обсуждал с Рубио угрозы Трампа бомбить Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:46:00+03:00

2025-07-11T09:46:00+03:00

2025-07-11T09:46:00+03:00

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москва

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсуждал на встрече с госсекретарем США Марко Рубио "серьезные вещи", а не опубликованные ранее якобы угрозы американского президента Дональда Трампа "бомбить" Москву и Пекин. "Насчет этого диалога, слива, записи, я уж не знаю, нейросеть, не нейросеть, про бомбежки Москвы и Пекина. Все-таки мы серьезные вещи обсуждали", - сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу. Телеканал CNN ранее опубликовал аудиозапись слов президента США Дональда Трампа, в которой он на прошлогоднем мероприятии говорил о том, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин. Газета Washington Post в мае 2024 года писала, что Трамп на одном из мероприятий по сбору средств для предвыборной кампании допустил, что мог бы "бомбить" Москву или Пекин, если бы они "вторглись" на Украину или Тайвань. При этом в то время издание не приводило источников информации и не писало, была ли аудио- или видеозапись такого заявления Трампа.

https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496565.html

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Варвара Скокшина

в мире, москва, пекин, сша, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио