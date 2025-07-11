https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496565.html

Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине

Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине

Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:43:00+03:00

2025-07-11T09:43:00+03:00

2025-07-11T10:42:00+03:00

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам и скажу". "Я хочу ответить словами Дональда Трампа - так я вам и скажу", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совещания "Россия-АСЕАН". Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии.

https://ria.ru/20250602/rubio-2020357994.html

россия

украина

сша

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Варвара Скокшина

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"Так я вам и скажу". Лавров ответил словами Трампа о якобы новом подходе России по Украине Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам и скажу". Недавно Рубио утверждал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. 2025-07-11T09:43 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сша, сергей лавров, дональд трамп, марко рубио