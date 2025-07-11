https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496565.html
Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине
Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине
Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:43:00+03:00
2025-07-11T09:43:00+03:00
2025-07-11T10:42:00+03:00
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам и скажу". "Я хочу ответить словами Дональда Трампа - так я вам и скажу", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам совещания "Россия-АСЕАН". Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались. В МИД РФ в четверг заявили, что Лавров и Рубио на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре обменялись мнениями по урегулированию конфликта на Украине, а также обстановке вокруг Ирана и Сирии.
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"Так я вам и скажу". Лавров ответил словами Трампа о якобы новом подходе России по Украине
Лавров, отвечая на вопрос о том, в чем заключается якобы новый подход России по Украине, заявил, что ответит "словами Трампа - так я вам и скажу". Недавно Рубио утверждал, что США на встрече с представителями России услышали предложения по урегулированию конфликта на Украине, которые ранее не озвучивались.
2025-07-11T09:43
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Лавров процитировал Трампа, говоря об Украине
Лавров ответил на вопрос о новом подходе России по Украине словами Трампа