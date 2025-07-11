https://ria.ru/20250711/lavrov-2028496407.html

Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров передал Рубио подборку цитат Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:41:00+03:00

2025-07-11T09:41:00+03:00

2025-07-11T10:06:00+03:00

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских."Я вчера Марку Рубию передал небольшую выжимку из цитат Зеленского, Шмыгаля, Ермака, Подоляка, где в прямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически", - сказал Лавров на пресс-конференции пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и министерской встречи стран-участниц Восточноазиатского саммита (ВАС).По его словам, Киеву нужна "территориальная целостность" для того, чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически.На уточняющий вопрос журналистов о том, на каком языке был передан этот документ, Лавров пояснил, что на английском. Министра также спросили как на подборку цитат отреагировал Рубио, Лавров ответил односложно: "Забрал".

https://ria.ru/20250302/lavrov-2002580690.html

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Лавров о передаче Рубио подборки цитат Зеленского и других представителей киевского режима Лавров сообщил, что передал Рубио подборку цитат Зеленского и других представителей киевского режима. Где впрямую говорится о необходимости "уничтожать русню". Юридически, а лучше физически. 2025-07-11T09:41 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, киев, сергей лавров, марко рубио, владимир зеленский, высший арбитражный суд рф