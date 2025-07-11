https://ria.ru/20250711/lavrov-2028495319.html
Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран
Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран - РИА Новости, 11.07.2025
Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран
Тарифы, которые вводит Вашингтон в отношении других государств, также являются санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:33:00+03:00
2025-07-11T09:33:00+03:00
2025-07-11T09:33:00+03:00
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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Тарифы, которые вводит Вашингтон в отношении других государств, также являются санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Страны АСЕАН проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, независимо от того, что происходит на Западе и что в отношении них предпринимают Соединенные Штаты или их союзники. Дружба с Россией началась задолго до того, как нынешняя администрация США стала вводить санкции. В виде тарифов это тоже санкции, считайте", - сказал Лавров в пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и Восточноазиатского саммита. По его словам, развитие отношений Москвы с АСЕАН, сотрудничество в рамках БРИКС не содержат "ответной реакции" на что-либо. "Но если у вас будет выбор: либо торговать в контексте объединения, где никаких недобросовестных способов подавления конкурентов не применяется, с одной стороны. А с другой стороны, торговать с теми, кто будет вас шантажировать, то, наверное, вывод напрашивается сам собой", - подчеркнул министр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Вашингтон (штат), США, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран
Лавров: тарифы США в отношении других стран являются санкциями