https://ria.ru/20250711/lavrov-2028495319.html

Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран

Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран - РИА Новости, 11.07.2025

Лавров прокомментировал введение США тарифов для других стран

Тарифы, которые вводит Вашингтон в отношении других государств, также являются санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:33:00+03:00

2025-07-11T09:33:00+03:00

2025-07-11T09:33:00+03:00

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КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июл - РИА Новости. Тарифы, которые вводит Вашингтон в отношении других государств, также являются санкциями, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Страны АСЕАН проявляют интерес к сотрудничеству с Россией, независимо от того, что происходит на Западе и что в отношении них предпринимают Соединенные Штаты или их союзники. Дружба с Россией началась задолго до того, как нынешняя администрация США стала вводить санкции. В виде тарифов это тоже санкции, считайте", - сказал Лавров в пятницу по итогам совещания Россия - АСЕАН и Восточноазиатского саммита. По его словам, развитие отношений Москвы с АСЕАН, сотрудничество в рамках БРИКС не содержат "ответной реакции" на что-либо. "Но если у вас будет выбор: либо торговать в контексте объединения, где никаких недобросовестных способов подавления конкурентов не применяется, с одной стороны. А с другой стороны, торговать с теми, кто будет вас шантажировать, то, наверное, вывод напрашивается сам собой", - подчеркнул министр.

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Варвара Скокшина

россия, вашингтон (штат), сша, сергей лавров, брикс, в мире